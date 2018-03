Järjen käyttöä Suomessa ei pitäisi kriminalisoida

Pääkaupunkiseudulla on syntynyt ennenkuulumaton tilanne, kun isä on muuttanut tyttärensä kanssa omistamaansa siirtolapuutarha-asuntoon ja asuu siellä salaa.

Hyvänen aika mikä rikos, sehän vinouttaa yleistyessään yhdyskuntarakennetta, kuten virallinen selitys kuuluu. Sitä paitsi kivierämaa on suomalaiselle paras paikka ja koska grynderitkin ovat sitä mieltä, niin pitäisihän se jo uskoa.

Jos tällaista vapautta sallittaisiin, siitähän syntyisi ryntäys mökkeihin ja pikkutaloihin. Ihmisethän saattaisivat muuttaa sinne, mihin he haluavat!

Tällaista maaseutuvastaisuutta on jauhettu kymmeniä vuosia huolimatta siitä tosiasiasta, että meillä on maapohjaa 5,5 hehtaaria per henkilö.

Mikäli järjen käyttöä ei kriminalisoitaisi, meillä olisi valtavat mahdollisuudet puuttua niihin moniin ongelmiin, jotka nykyisellään aiheuttavat kohtuuttomia asumis- ym. kustannuksia ja estävät tasaisemmin jakaantuvaa hyvinvointia, terveitä elämäntapoja ja kestävää kehitystä.

Lyhyesti sanottuna kysymys on vapaudesta valita elämäntapansa ja asuinpaikkansa.

Vuonna 1995 Kunnallisalan kehittämissäätiö järjesti ideakilpailun kuntien kehittämiseksi.

Osallistuin kilpailuun idealla ympärivuotisesta ”siirtolapuutarhasta”, joka ratkaisisi monia ongelmia kerralla. Uuraisten kunnanhallitus ehdotti ehdotustani palkittavaksi. Keskisuomalainen uutisoi asiasta 5.4.1995.

Vaikka palkintosijaa ei tullut, idea on vuosien mittaan jalostunut toteuttamiskelpoiseksi. Maapohjan hintakin pysyy kohtuullisena, kun hylätään ajatus siitä, että kaikkien tulee asua keskustoissa.

Rakennustekniikassakaan ei ole yhtä ja ainoaa totuutta, vaan siinäkin uusien innovaatioiden myötä on mahdollisuus rakentamis- ja asumiskustannusten alentamiseen ja laatutason kohottamiseen. Pienien asuntojen kysyntä on kasvamassa, joten kuntien olisi syytä ottaa tämä huomioon.

Kehittyneet uuden ajattelun kyläyhteisöt olisivat hyvä ratkaisu moniin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Esimerkkejä eduista? Kokonaistaloudelliset, laadukkaat perheasunnot, esteettömät senioriasunnot ja yksinäisyyttä vähentävät vanhusten hoitokodit, kyläkoulujen ja lähikauppojen säilyttäminen, pienteollisen toiminnan ja etätyön mahdollistaminen, ekologisen asumisen kehittäminen ja luonnonläheisyys, erilaiset kimppajutut jne.

Maaseutu on suuri mahdollisuus kaikenikäisille.

Paavo Lievonen

eläkeläinen, ent. yrittäjä

Jyväskylä