Järjestöiltä vaaditaan vastuullisuutta

Säde Pirttimäki ja Elina Soikkeli syyttivät Jyväskylän seurakunnan päättäjiä kolmannen maailman heikoimmassa asemassa olevien jättämisestä ilman apua, kun he hyväksyivät minun kirkkovaltuustossa ja Liisa Kuparisen kirkkoneuvostossa tekemät esitykset vähentää avustuksia naispappeutta vastaan toimivilta lähetysjärjestöiltä (KSML 14.12.).

Lähetysjärjestöjen rahoitusta ei kuitenkaan leikattu, vaan osa rahoituksesta kohdennettiin eri tavalla. Kirkkovaltuuston tavoitteena on toimittaa suurempi osa avusta perille yhdenvertaisuutta kunnioittavien järjestöjen kautta.

Kun naispappeutta vastaan toimivat lähetysjärjestöjen avustukset on otettu seurakunnissa eri puolilla Suomea tarkempaan tarkasteluun, kirkon konservatiivit ovat puolustaneet Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY), Kansanlähetyksen ja Lähetysyhdistys Kylväjän taloudellista tukemista sillä, ettei niiden kanta naispappeuteen näy konkreettisessa työssä mitenkään.

Väite on varsin kummallinen. Nämä järjestöt eivät palkkaa eivätkä lähetä ulkomaille naispappeja, ja jos työntekijävalinnat eivät konkreettisesti vaikuta järjestöjen tekemään työhön, niin mikä sitten?

Naispappeus on akuutti kysymys myös monissa kohdemaiden kirkoissa. Esimerkiksi Afrikan luterilaisissa kirkoissa naisten vihkiminen papeiksi on vasta pääsemässä vauhtiin, mutta sitä hidastaa mantereella toimivien länsimaisten konservatiivisten lähetysjärjestöjen ankara painostus.

Tässä tilanteessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon linjan on oltava selkeä, ja se ei saa näyttäytyä toimijana, joka ei tue naisten osallisuutta.

Kaikkien kirkollisverovaroista rahoitusta saavien järjestöjen on aika alkaa pelata säännöillä, joista on yhdessä sovittu. Naispappeuden hyväksymisestä on kulunut yli 30 vuotta, joten kukaan ei voi väittää, etteikö päätökseen sopeutumiseen olisi ollut riittävästi aikaa.

Miten hyvin hyvää sanomaa sopivat viemään eteenpäin tahot, joiden näkemyksen mukaan kaikki ihmiset eivät ole samalla viivalla sukupuolesta riippumatta?