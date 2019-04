Järkeä maahan- muuttoon

Suomeen vuonna 2015 yhtäkkisesti pöllähtänyt turvapaikanhakijatulva hämmensi kansalaisia. Nyt on käynyt selväksi, että tulijoista eivät kaikki olleetkaan hädänalaisia, turvaa hakevia jollaisena ilmiö meille ”myytiin”. Turun terrori-isku ja lasten hyväksikäyttö- ja groomingtapaukset ovat järkyttäneet ja viimeistään herättäneet suomalaisia.

Tämä johtaa siihen, että turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välille syntyy vastakkainasettelua. Jos tulijoille järjestyy asunnot, vuokrat ja kaikki mahdollinen tuki, on päivän selvää että katkeruus sääntyy suomalaisten vähäosaisten keskuudessa, etenkin kun samaan aikaan suomalaisia kuritetaan leikkauksilla.

Väitetään, että on ihmisoikeus tulla Suomeen hakemaan turvapaikkaa. On edesvastuutonta päästää tänne tulijoita, joiden taustatiedot ovat puutteellisia. Paperiton voi huijata viranomaisia väärillä tiedoilla.

Osa tulijoista on tullut pelkästään elintason perässä, ei kai pohjoinen Suomi muuten kiinnostaisi. Täällä turvapaikkakäsittelyaikakin on pitkä, koska valitusprosessin voi käynnistää aina uudestaan. Loputtomasti. Valittamisoikeuden lisäksi voi aina tehdä uuden hakemuksen, mikäli turvapaikkahakemus hylätään.

Kantaväestö on jätetty tulijoiden varjoon. Turvattomuus on lisääntynyt yhteiskunnassa. Kansalaisten kritiikki epäonnistunutta turvapaikkapolitiikkaa kohtaan vaiennetaan vihapuhepelottelulla. Tuomioitakin on jaettu ns. vihapuheesta.

Suomeen on tullut pakolaisia jo ennen vuotta 2015. Pakolaisleireiltä valikoidut ”aidot” pakolaiset integroituvat yleensä hyvin kohdemaahan. Eri väestöryhmillä on selkeitä eroja, jotkut sopeutuvat paremmin toiset puolestaan paistattelevat rikostilastoissa. Kulttuurierot ja kasvatusko syynä?

Toivon, että Suomi tulevaisuudessa olisi harmoninen, suomalaista kulttuuria ja arvoja kunnioittava yhteiskunta. Maahanmuuttopolitiikka tarvitsisi täysremontin, ei avoimia rajoja ja nykyisenlaista turvapaikanhakuprosessia pakolaismassavirtoineen. Kiintiöpakolaissysteemi, jossa lähtömaassa tiukka seulonta kiintiöpakolaiseksi pyrkiville, on parempi.

Rosa Tani

yhteiskuntatieteiden kandidaatti

kansanedustajaehdokas (tl.)

Jyväskylä