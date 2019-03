Jätetään kadunvarsien vaalimainokset rauhaan

Vaalimainokset ovat ilmestyneet Jyväskylän katukuvaan. Moni ei tule ajatelleeksi miten paljon niiden eteen on tehty työtä.

Ehdokkaat ovat käyneet valokuvassa, julisteet on painatettu, mainokset liimattu tauluihin ja telineet siirretty katujen varsiin. Telineitä on yhteensä 29 kappaletta eri puolella Jyväskylää. Kaikilla ehdokkaita asettavilla puolueilla niissä on paikkansa.

Kaikki tämä tehdään vain sen takia, että äänestäjillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet valita ehdokkaansa vaaleissa. Kaikilla ei ole nettiä ja kaikki eivät seuraa somea. Näin kauppareissulla voi kätevästi nähdä puolueiden ehdokkaat.

Kadunvarsimainontaan liittyy myös ikäviä puolia. Esimerkiksi viime presidentinvaaleissa ehdokasmainoksiamme turmeltiin 13 kappaletta. Teimme jokaisesta tapauksesta rikosilmoituksen.

Taulun turmeleminen aiheuttaa meille paikallisyhdistyksille lisätyötä, kun käymme vaihtamassa telineisiin ehjän mainoksen. Teemme tätä talkoilla ja omin kustannuksin.

Vetoan, että kaikki noudattaisivat vaalirauhaa ja ilmaisisivat kantansa politiikkaan ja ehdokkaisiin itse äänestyspaikalla sen suomin mahdollisuuksin.

Jarmo Nahkamäki

puheenjohtaja

Jyväskylän Perussuomalaiset ry