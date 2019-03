J yväskylä myymässä sieluaan?

Haluaisin olla ylpeä Jyväskylästä, mutta en voi. On monia asioita, joita häpeän.

Uutta Hipposta suunnitellaan lähinnä huippu-urheilijoita ja penkkiurheilijoita varten 250 miljoonalla, vaikka rahaa tarvittaisiin kipeästi lisää lasten, sairaiden ja vanhusten hoitamiseen.

Hippokselle arvioidaan tulevan 4–6 miljoonaa kävijää vuodessa. Se merkitsee valtavaa autoliikennettä.

Muualla on jo herätty. Koska Jyväskylän nuoriso herää suojelemaan ilmastoa? Vanhat päättäjät eivät sitä tee.

Kun näin lehdessä hahmotelman 20-kerroksisesta talosta vanhan, kauniin harmoonitehtaan viereen, en tiennyt pitäisikö itkeä vai nauraa. Häpesin.

Ehkä seuraavaksi joku päättää rakentaa tornitalon Kirkkopuistoon? Jokainen aukio on rakennettava täyteen.

Pelästyin, kun luin lehdestä, että Kuokkalan kartano on pantu myyntiin. Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen osti Jyväskylän kaupungilta huonoon kuntoon ränsistyneen kartanon vuonna 1998 ja korjasi sen alkuperäiseen loistoonsa. Vanhaan tyyliin arvohuonekaluilla kalustetuissa huoneissa, kauniita tauluja katsellessa ja klassista musiikkia kuunnellessa olen kokenut monta kertaa erikoisen lumouksen.

On olemassa paikka, jossa asuu kauneus ja hyvyys. On ihme, että nykyisenä ahneuden aikana on joku, joka haluaa saamastaan hyvästä jakaa kaikille, jotka haluavat ottaa vastaan. Ilmaiseksi.

Esimerkiksi kartanon 100-vuotisjuhlavuonna 2004 on järjestetty 40 korkeatasoista kamarimusiikkikonserttia. Osa 400 teoksen taidekokoelmasta on ollut huoneissa nähtävillä jatkuvasti.

Sitä mietin, ovatko kaupungin päättäjät ymmärtäneet kartanon arvon. Ovatko vieneet vieraitaan tutustumaan Jyväskylän historiaan? Viimeisellä opastetulla kartanokierroksella 2.3.2019 kaikki mukana olleet saivat lahjaksi upean valokuvateoksen ”Avoimet ovet ja löydetyt tarinat”.

Mitä tapahtuu kartanolle nyt? Ehkä kulttuuripääkaupungiksi haluava nykyinen liikunta- ja rallipääkaupunki Jyväskylä ottaa nyt kartanon ja kulttuurin hoitaakseen.

Kauko Sorjosen Säätiö on ostanut Jämsänkoskelta UPM:n Jämsänkosken tehtaitten edustuskäytössä olleen kiinteistön, jonne siirretään kartanon taidekokoelma ja veistokset. Säätiön tuki siirtyy pois Jyväskylästä muihin kohteisiin.

Käsittämättömän monipuolinen ja runsas on ollut kulttuurimesenaatti Sorjosen tuki Jyväskylälle; Kuokkalan kartanon, Wivi Lönnin kotitalon, Juomatehtaan, Tanssisali Lutakon sekä Keski-Suomen kirjailijatalon kunnostaminen seuraaville sukupolville, kuin myös monien Jyväskylä-aiheisten kirjojen kustantaminen sekä Wivi Lönnin, Hanna Parviaisen ja Isa Aspin kuvapatsaiden kustantaminen.

Kaiken tämän lisäksi vielä kulttuurin ja taiteen tukeminen noin 500 000 eurolla vuodessa 20 vuoden aikana.

Hyvästä yhteistyöstä Jyväskylän hyväksi hän muistaa erityisesti kaupunkineuvos Jaakko Lovénin, kaupunginjohtaja Pekka Kettusen, apulaiskaupunginjohtaja Ahti Vielman, päätoimittaja, professori Erkki Laatikaisen ja maakuntajohtaja Erkki Järvelän. Näiden johtajien jälkeen kaupungin henkinen ilmasto on muuttunut.

Kauko Sorjonen on kansakoulun käynyt. Siltä pohjalta hän on ponnistanut tasolle, johon vain harvat yltävät. Hänestä tuli kotiseutuneuvos, filosofian kunniatohtori sekä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1.luokan ritarimerkin omistaja.

Lisäksi hän on saanut yhdeksän erilaista kunniakirjaa, palkintoa ja mitalia ainutlaatuisesta työstään henkisen ja aineellisen kulttuurin hyväksi Jyväskylässä, Laukaassa, Mäntässä ja Kittilässä. Hän sai myös vuonna 2008 Jyväskylä-mitalin, jonka hän luovutti takaisin kaupungille.

Kaupunki julkisti ns. Hämeenkadun kaavan, joka merkitsi Sorjosen vuosikymmeniä tekemän työn turmeltumista ja vaaransi museoviraston määrittämän, valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön, Älylän ja Seminaarinmäen säilymisen eheänä tuleville sukupolville.

Sanotaan, että ”sydämellään näkee paremmin”. Jyväskylän päättäjien enemmistö näki vain taloudellisen hyödyn. Ei sitä kaunista puistoa, joka olisi paremmin sopinut vanhojen, arvokkaiden rakennusten naapuriin kuin nyt rakennetut persoonattomat talomöhkäleet.

Arvokas kulttuuriympäristö jää nyt kaupunkiin tulijoilta piiloon.

Jaakko Palmu

Jyväskylä, Oravasaari