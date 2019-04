JJK:n pelaajapolusta puuttuu vain viimeinen risteys

Toimittaja Tommi Roimela (KSML 6.4.) kirjoitti jutun, jossa pohdittiin jyväskyläläisen juniorijalkapallon tilaa lähinnä JJK:n näkökulmasta. Jutun ääni oli yhden isän. Osasta olen samaa mieltä ja osasta eri mieltä. Toimin JJK:ssa kuusi vuotta päätoimisena, joten koen tuntevani ainakin parin vuoden takaisen toiminnan erittäin hyvin.

Yksittäisen vanhemmat kokemukset ovat aitoja kokemuksia ja niitä ei pidä väheksyä. Pitää kuitenkin muistaa, että ne perustuvat omiin poikiin ja heidän joukkueisiin. Kun puhutaan koko pelaajapolusta, mutta tiedetään vain murto-osa, niin moni asia jää huomaamatta. JJK:ssa on yli 1 000 pelaajaa ja heillä yli tuhat tarinaa.

Jutussa kerrotaan, että ”suurin huoli on, että missään ikäluokassa ei pelata pääsarjatasolla”.

Kesällä 2019 JJK B-juniorit pelaavat SM-sarjassa ja lisäksi korkeimmalla mahdollisella tasolla eli Puolen Suomen Liigassa pelaavat JJK 04, JJK 05, JJK 05 Red, JJK 06 ja Komeetat 06. Suurin huoli ei siis ole tällä osastolla pelien suhteen.

Lisäksi kun arvostellaan pelaajapolkua, niin olisi kohtuullista nostaa esiin seuran loistava työ pienimpien junioreiden kanssa sekä valtava kehitys haaste- ja harrastepolkujen kehittämisessä.

Jos junioripolku käsittää ala-ikäisenä harrastamisen, niin ikävuodet 5–17 menevät hyvin pelien tason puolesta. Yksi vuosi uupuu kilpapuolen polusta. Se ei siis ole suurin huoli, iso osa on hyvässä kunnossa. Tämä on tärkeää muistaa; tässä ollaan hyviä ja pitää olla jatkossakin. Ehkä se myös riittää.

Jutussakin mainitaan valoisampi urakehitys ja alleviivataan niitä kilpapuolen viimeisiä vuosia ennen täysi-ikäisyyttä ja sen jälkeen.

Valoisuutta luo, kun on tavoite ja visio mitä tavoitella. Tämä on nyt haaste Jyväskylässä. Tavoitteen pitäisi näyttää mahdolliselta ja niin hienolta, että sitä kannattaa tavoitella. Koin tämän haasteeksi jo silloin kun JJK oli Veikkausliigassa ja nyt se on vielä suurempi haaste.

12-vuotiaana kaikki pojat olivat vielä menossa Barcelonan avaukseen, 14-vuotiaana noin kolmasosa ja 16-vuotiaana enää yksittäiset pelaajat tähtäävät täysillä äärimmäiselle huipulle. Jos vertaan esimerkiksi b-poikien motivaatiotason eroa nykyiseen työpaikkaani, niin ero on suuri kyselyissä ja poikien toiminnassa.

Valmennus vaikuttaa motivaatioon valtavasti, mutta myös ympäristö tekee sitä. Mihin poika uskoo, entä vanhemmat, mihin joukkueen 19 poikaa uskovat ja mitä he päivittäin tekevät sen eteen. Uskon, että valoisa visio auttaa tähän.

JJK:lla on ollut yhteistyötä Groningenin kanssa; pelaajia käy siellä treenaamassa ja Groningen tarkkailee heitä. Se on yksi hyvä visio.

Sen vierelle tarvitaan muita, koska Groningeniin ei pääse kovin moni. Kokemukseni oli, että JJK:ssa riitti todella hyvin potkua aina 14–16- vuotiaaksi asti. Sitten kun pitäisi kääntää lisää kaasua, niin vauhti hidastuukin liian monilla.

Yhteistyö on ainoa mahdollisuus. Keski-Suomen seurojen pitää miettiä missä ne ovat hyviä ja laittaa kaikki osaaminen siihen. JJK:n pitää myös pohtia mihin suuntaan yhteistyötä rakentaa.

Jarkko Jokiranta

HJK U16-U19 talenttivalmentaja

Helsinki