Joensuun hienosti toimiva keskusta lyö Jyväskylän 10–0

Iloinen Pohjois-Karjala- ja Joensuu-viikonloppu vanhassa kotikaupungissa oli iloinen ja positiivinen kokemus. Suosittelen kaikille ketkä suunnittelevat kesälomaohjelmaa tai paikkakunnan vaihtoa. Miksi?

Iloiset ja positiiviset ihmiset, upeat maisemat vesistöineen, hyvät palvelut, mahtava urheilukaupunki Mehtimäen urheilupyhättöineen, upea laululava, hieno leirintäalue vesistön äärellä, mahtava tori ja toimiva keskusta hyvine palveluineen ja läheltä löytyy paljon hienoja kohteita mm. Koli kansallismaisemineen jne...

Eikä kannata unohtaa maailman parhaita karjalanpiirakoita. Suosittelen Joensuuta kaikille.

Joensuussa on paljon samoja elementtejä kuin Jyväskylässä. 25 vuoden kokemuksella Jyväskylässä asumisesta voin sanoa, että Joensuu on kehittynyt siinä ajassa vahvasti ja vie voiton Jyväskylästä 10–0. Joensuussa ne asiat mitä Jyväskylässä on ”mietitty” useita vuosia, on saatu hienosti ja nopeasti kuntoon. Mm. upea tori esiintymislavoineen on kaupunkilaisten suosittu kohtaamispaikka, joka tukee loistavasti keskustan kivijalka liiketoimintaa samoin kuin kävelykatu ja Iso Myy -kauppakeskus.

Nämä kaikki yhdessä tekevät Joensuun keskustasta miellyttävän ja aktiivisen kohtaamispaikan, missä eri toimijat antavat oman lisäarvonsa koko keskustan toiminnalla ja sen asiakkaille.

Joensuussa keskusta on saatu viihtyisäksi ja toimivaksi. Tätä ei ole osattu Jyväskylässä tehdä, vaikka puitteet ja lähtökohdat ovat varmasti vähintään yhtä hyvät kuin Joensuussa.

Jyväskylän keskustan kehityksen ongelma tai pelastus ei ole ”pysäköintihalli” Kirkkopuiston alla. Mielestäni Jyväskylän vastuussa olevat virkamiehet ja kehitysjohtaja Anne Sandelin eivät ole ajan tasalla siitä miten Jyväskylää oikeasti pitäisi kehittää.

Se ei ole tähtitiedettä, niin kuin Joensuukin sen on osoittanut. Pitää vain olla oikeanlaista näkemystä ja määrätietoisuutta, miten asiat hoidetaan sekä hyödyntää kaikkia olemassa olevia yhteistyötahoja hyvän kokonaisuuden rakentamiseksi.

Lähtökohta ja perusta Jyväskylän kehitykselle on saada oikeanlaiset henkilöt oikeille paikoille, nyt näin ei ole, minkä vuoksi yksinkertaistenkin asioiden kehitys tai parannus vie Jyväskylässä vuosia ja samalla kulutetaan aivan turhaan veronmaksajien rahoja.

Kehityshankkeiden pitää olla myös taloudellisesti järkeviä, eikä utopistisia haavekuvia jostain sellaisesta, missä ei ole otettu taloudellisia faktoja riittävästi huomioon, vrt. satamakärjen ravintolakokonaisuus tai Hippos-hanke. Molemmat ovat tärkeitä kokonaisuuksia, mutta myös taloudellinen todellisuus pitää ottaa huomioon, jotta toiminta on järkevää ja kannattavaa.

Hienoa, että Keskimaa Antti Määtän johdolla otti satamasauna-kokonaisuudesta kopin, mutta varmasti sielläkin mietitään tarkkaan taloudellisia näkymiä, vaikka ajatus onkin hieno.

Jyväskylän tori toimisi loistavasti nykyisellä paikallaan kun se tehdään oikein ja samalla laajentaisi Jyväskylän keskustan palvelualuetta kävelykatua ylöspäin ja palvelisi paremmin myös kivijalkamyymälöitä.

Kirkkopuiston alle suunniteltu ja vastustusta herättänyt parkkihalli voitaisiin aivan hyvin sijoittaa asema-aukiolle, jolloin parkkihalli voisi yhdistyä jo olemassa olevaan Forumin parkkihalliin. Asema-aukio säilyisi muuten P-alueena ja helpottaisi keskustan parkkihaasteita ja parantaisi keskustan toimivuutta.