Johtajuusko Jämsässä kadoksissa?

Aluetoimittaja Pauliina Salminen kirjoitti kolumnissaan (KSML 5.3.) Jämsän johtamisesta mm. seuraavaa: ”Erikoinen asetelma vaikeuttaa päätöksiä”, ”poliittisilla ryhmillä ei aina ole yhteistä näkemystä edes niistä asioista, joista on jo aiemmin päätetty”, ”Jämsän hallinnollinen kokonaisuus on sekaisin”, ”kaupunkilaisten kannalta kyse on äärimmäisen tärkeistä päätöksistä” ja ”rakenteellisia muutoksia on tehtävä”.

Herra varjele! Eihän se ole mitään johtamista, että ei päätetä mitään tai päätetään jättää tärkeät asiat alempien elimien päätettäväksi.

Päättämättömyys on kaikkein tuhoisinta, koska väärä päätöshän on pakko korjata!

Johtajuus on taito saada asiat tehdyiksi muiden ihmisten avulla. Johtaja luo alaisilleen onnistumisen edellytykset.

Onnistuminen vaati osaamista ja johtaminen täytyy järjestää niin, että ihmiset haluavat osata.

Kaupungin tehtävät ovat asukkaiden hyvinvointi, kaupungin elinvoima ja kaupungin kaikenpuolinen tasapainoinen kehittäminen.

Jäämme odottamaan, että Jämsän kaupunki hoitaa Pauliina Salmisen mainitsemat velvollisuutensa asukkaitaan kohtaan ilman holhottavaksi julistamista.

Virkamiehemme kyllä toteuttavat tehdyt päätökset.

Pertti Peltola

Jämsä