Jokainen ääni on nyt tärkeä

Jyväskylän seurakuntavaalien ennakkoäänestysprosentti on edelliskerran lukemissa eli matala. Jostain syystä seurakunnan asiat eivät tunnu koskettavan enemmistöä seurakuntaan kuuluvista, vaan vain pientä aktiivista vähemmistöä.

Nyt äänestetään suoraan kirkkovaltuustoon sekä välillisesti alueneuvostoihin. Nyt äänestetään myös siitä, ketkä ovat niitä kirkkovaltuutettuja, jotka äänestävät aikanaan edustajat kirkolliskokoukseen. Ja kirkolliskokous on se, jossa päätetään kirkon isot linjaukset.

Jyväskylän seurakuntamme näyttää ennakkoäänestysprosentin perusteella pysyvän turvallisesti samojen aktiiviäänestäjien hallinnassa kuin ennenkin, eikä muutoksia Jyväskylän seurakuntapolitiikkaan siten näytä olevan tulossa. Saimme kuitenkin lukea juuri (KSML 10.11.), kuinka osalla seurakunnan päättäjistä näyttäisi olevan vaikeuksia ymmärtää roolinsa seurakunnan luottamushenkilöinä.

Luottamushenkilön ydintehtävähän on tukea seurakunnan viranhaltijoiden työtä; sitä kokopäivätyötä jota he ammattitaidollaan ja kutsumuksellaan tekevät. Luottamushenkilön ei pitäisi kokea olevansa parempi tai pätevämpi tietämään, miten työtä pitäisi tehdä paremmin kuin työntekijät itse. Hehän ovat oman alansa asiantuntijoita. He tietävät oman työnsä vaikeudet ja sudenkuopat.

Siten heidän uskoisi myös tietävän, millaiset työtilat – ja missä – ovat heidän työnsä kannalta parhaat mahdolliset ja heidän näkemystään tulisi päätöksenteossa kuunnella ja kunnioittaa ja sen mukaan asioissa edetä – eikä sen mukaan, mitä tunteita se luottamushenkilössä itsessään herättää. Toki on syytä tutkailla jokaisen tunteitaankin, ilman niiden tiedostamista ja tunnistamista ne ohjaavat toimintaamme, halusimmepa tai emme.

Seurakuntalainen, käytä järkeäsi, tutki vaalikoneen ehdokkaita ja käytä ääntäsi. Äänestysprosentin jäädessä matalaksi jokainen ääni on tärkeä.

Tiina Asikainen

KM, luokanopettaja

seurakuntavaaliehdokas

Vihreä kirkko – Tulkaa kaikki

-valitsijayhdistys

Jyväskylä