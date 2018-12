Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kunnioittavaan kohteluun

Viimeisen vuoden aikana on tullut esiin useita tilanteita, joissa vapaaehtoisena toimiva on syyllistynyt lapsen tai nuoren seksuaaliseen häirintään tai hyväksikäyttöön.

Lapsiasiavaltuutettu ja me lasten ja nuorten kanssa toimivat järjestöt emme hyväksy missään tilanteessa vapaaehtoisen toimintaa, joka loukkaa lasta tai nuorta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus koskemattomuuteen ja kunnioittavaan kohteluun.

Käynnistämme yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa vapaaehtoistoiminnan kehittämistyön, jonka tavoitteena on kitkeä mahdollisuudet lasten ja nuorten oikeuksia loukkaavalta toiminnalta järjestökentässä ja urheiluseuroissa.

Mukana kehittämistyössä ovat Ensi- ja turvakotien liitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry, Suomen Olympiakomitea ry, Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry ja Väestöliitto ry.

Tavoitteemme on se, että toimintaa kehittämällä voimme estää potentiaaliset seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön riskit. Varmistamme, että lapset ja nuoret osaavat tunnistaa jatkossa nykyistä paremmin, millainen toiminta aikuiselle on sallittua ja millainen ei.

Haluamme huolehtia siitä, että lapset ja nuoret rohkenevat ottaa aina puheeksi toisen aikuisen kanssa, jos he kokevat jonkun järjestön tai urheiluseuran toiminnassa mukana olevan käyttäytyvän heitä loukkaavalla tavalla. Vapaaehtoistoiminnan tulee tapahtua lapsille, nuorille ja vapaaehtoisille iloa tuottavalla tavalla.

Vapaaehtoistoiminta on järjestöissä ja urheiluseuroissa valtava voimavara ja elinehto. Joka kolmas suomalainen on mukana vapaaehtoistoiminnassa. Heidän työpanoksensa vastaa 177 000 henkilötyövuotta. Eniten vapaaehtoisia on mukana liikunnan ja urheilun, lasten ja nuorten sekä seniorien ja vanhusten parissa.

Eri elämäntilanteissa oleville ihmisille vapaaehtoistoiminta on iso apu. Vapaaehtoisille toiminta antaa mielekkyyttä elämään ja mahdollisuuden olla avuksi. Yhteiskunnan näkökulmasta vapaaehtoistoiminta yhteiseksi hyväksi on merkittävä inhimillinen voimavara ja kustannussäästö.

Koko järjestökenttä noudattaa monia yhteisiä periaatteita vapaaehtoistoiminnassa mm. vapaaehtoisten toimintaan tulo tapahtuu valmistellusti ja heidän rikostaustansa kartoittaen, vapaaehtoisia koulutetaan ja vastuussa oleva taho tukee heidän toimintaansa.

Valtaosa vapaaehtoisista toimii pyyteettömästi, vastuullisesti sekä lapsia ja nuoria kunnioittavalla tavalla. Vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen sitoutuneissa järjestöissä tavoitteemme on, että niin jokainen vapaaehtoinen toimii jatkossa.

Tuomas Kurttila

lapsiasiavaltuutettu

ja kuusi edellä todettua järjestöä