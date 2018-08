Jokaiselle oma energiakortti

Ministeri Petteri Orpo toi esiin kulutuksen verotuksen lisäämisen tuloverojen rinnalla.

Näin sään ääri-ilmiöiden osoittaessa ilmastonmuutoksen todellisuutta esitän uutta energiaverotusta.

Kyseessä olisi progressiivinen energiaverotus. Asia koskisi lähinnä meitä ”kuluttajia”.

Jokaiselle täysi-ikäiselle tulisi energiakortti muiden sähköisten korttien tapaan tai muuhun henkilökorttiin liitetään edellä mainittu ominaisuus.

Huoltoasemalla tankatessa kortti koneeseen ja pa. määrä menee verottajan tietoon. Samoin lentoasemalla matkan matkustajaa kohti laskettu kulutus.

Asunnon lämmitykseen kuluva sähkö ja polttoaineet, muu sähkönkulutus ja yleensä kaikki energiankulutus menee verottajan tietoon.

Kulutus lasketaan samana energiayksikkönä, olkoon vaikka kilowattitunti (kWh). CO2-tonni, jota ilmastoasioissa käytetään, on tavalliselle tallaajalle aika vieras.

Vuoden tai muun jakson kokonaiskulutus lasketaan yhteen ja vero määräytyy progressiivisesti. Kuluttajalle tilaisuus seurata tilannetta jatkuvasti.

Eri energiamuodoille laaditaan kertoimia. Esimerkikisi tuulisähkö on luultavasti ympäristöystävällisempää kuin kivihiilisähkö. Siellä missä ei ole julkista liikennettä, voitaisiin antaa helpotuksia nykyisten työmatkaverotuksen vähennysten tapaan..

Ajatus tyrmätään luultavasti sillä, että se on vaikea ja kallis toteuttaa. Kuitenkin lähes kaikissa pienissäkin liikkeissä on sähköiset maksuvälineet valmiina ja maassa on teknistä osaamista.

Asiassa on entisen ministerin sanoin kolme pointtia. A) systeemi kannustaisi etsimään energiatehokkaita ratkaisuja. B) kannustaisi välttämään turhaa kulutusta. C) olisi oikeudenmukainen: joka tuhlaa, maksaa siitä enemmän.

Mielestäni tällainen systeemi olisi paikallaan koko EU:ssa. Varsinkin lentoliikenne on tietenkin kansainvälistä. Se on lisäksi ympäristövastuista lähes vapaa.

Poliitikot ottavat tietenkin ajaakseen asioita, joilla saa äänestäjiä, mutta joskus voisi olla tämän pienen maapallon asialla, joka on ympäristömme.

Antti Metsäkylä

eläkeläinen

Uurainen