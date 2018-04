Jokaisen kannattaa säästää sähköä

Meidän mielestämme pitäisi säästää sähköä enemmmän kuin nyt tehdään! Jokainen voi omilla teoillaan vaikuttaa, kuinka paljon voi säästää sähköä.

Se ei ole sähkön säästämistä, että vaihdat halvempaan sähköliittymään tai halvempaan puhelinliittymään.

Lämmitys kuluttaa todella paljon sähköä.

Suomessa on jopa 3,2 miljoonaa saunaa, joista suurin osa on sähkösaunoja. Elikkä joka kolmannella suomalaisella on sähkösauna. Suomessa on siis ihan liian paljon sähkösaunoja, jotka tuhlaavat runsaasti sähköä.

Tässä on pari vinkkiä sähkön säästämiseen:

Säädä lattialämmitys viileämmälle. Muutaman asteen viileämpi lattialämmitys säästää paljon sähköä.

Älä lämmitä turhaan. Säädä lämpötila pienemmälle huoneissa, joita et käytä aktiivisesti.

Jos käyt saunassa, niin sen jälkeen voit avata saunan oven, niin hyödynnät hukkalämmön.

Ole vain vähän aikaa suihkussa eli älä jää pitkäksi aikaa suihkuun, koska noin 60 prosenttia vedestä on sähköllä lämmitettyä.

Jussa Salmela

Hugo Halonen

Roni Mennala

Kilpisen yhtenäiskoulu 6a

Jyväskylä