Jos ei pääse kotoa, se voi olla vaarallisempaa kun virus

Kodin huono ilmapiiri, jatkuva riitely, henkinen, fyysinen ja seksuaalinen väkivalta, stressi, päihteet, mielenterveysongelmat ja totaalinen yksin jäämisen kokemus on totta liian monelle lapselle ja nuorelle Suomessa, oli poikkeusolot tai ei.

Nyt poikkeustilanne kuormittaa lastensuojelua entisestään.

Koronaviruksen seurauksena palveluita on supistettu; terapiatapaamisia on peruutettu, tuttuja työntekijöitä on siirretty toisiin tehtäviin ja päiviin jonkinlaista rutiinia tuovat ryhmät ja tapaamiset ovat tauolla.

Koulua käydään etänä, iso joukko lapsia ja nuoria opiskelee tai jättää opiskelematta etäkoulussa samalla, kun he huolehtivat sisaruksistaan, vanhemmistaan tai muista läheisistään.

Moni lapsi on saanut lämpimän ruoan koulusta tai päiväkodista, ja kun sinne ei pääse, voi ruoka jäädä saamatta.

Avun hakemisen kynnyksen noustessa on tärkeää, että turvallinen aikuinen, kuten koulukuraattori, ottaa nuoreen yhteyttä eikä odoteta nuoren yhteydenottoa.

Kaikilla ei ole mahdollisuuksia hyödyntää etäyhteyksiä, välttämättä ei ole saldoa käyttää nettiä.

Kun lapsi ei palauta etäkoulutehtäviään tai ilmoittaudu moikkaustunnilla, koulun velvollisuuden pitäisi olla ottaa oppilaaseen yhteyttä nopeasti. Ei pallotella asiaa koulun päässä eri ihmisiltä toisille vaan toimitaan.

Paljon on myös tehty. Nuorisotyö ja järjestöt siirtyivät verkkoon viikossa. Erilaisia chatteja ja muita verkossa tapahtuvan auttamisen muotoja on lisätty. Nyt lasten ja nuorten pitäisi vielä löytää ne, ja ehkä pitäisi lisäksi löytää joku, joka rohkaisisi heitä osallistumaan niihin.

Me lastensuojelun nykyiset ja entiset asiakkaat toivomme nyt selkeitä panostuksia valtiolta erilaisten sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Sosiaalipalveluiden tulee olla riittävästi resursoituja aina kansalliselta johtotasolta arjessa tehtävään työhön. Palveluja ei tule kriisin aikana purkaa ja vähentää vaan lisätä.

Tarve sosiaalipalveluille ei poistu vaan lisääntyy kriisin aikana, ja sen huomiotta jättämisellä voi olla kalliita kustannuksia niin talouden kuin hyvinvoinnin kannalta, jos ongelmien annetaan kärjistyä.

Kun yhteiskunta varmistaa rakenteiden olevan kunnossa, myös yksilöiden ja yhteisöjen työ lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi on vaikuttavampaa.

Tekstin kirjoittamiseen on osallistunut allekirjoittaneiden lisäksi useita kymmeniä lastensuojelun sijaishuollossa asuvia ja asuneita nuoria Keski-Suomesta.