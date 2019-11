Jos historia ei opeta, se rankaisee

”Kunnat kyyryssä velkataakan alla” otsikoi Keskisuomalainen (14.11.) kirjoituksensa Keski-Suomen Verkkoholding Oy/Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n (KSVH/KSVV) katastrofaalisesta tilanteesta. ”Keski-Suomen kunnat haluavat eroon laajakaistayhtiöstä, jonka velat ovat tikittävä aikapommi”, uutisoi Yle ( 8.11.)aiemmin.

Kymmenen keskisuomalaista kuntaa (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Konnevesi, Kyyjärvi, Luhanka, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas ja Toivakka), joiden talous muutoinkin on ahtaalla, on palkannut avukseen kallispalkkaisen konsulttiyrityksen (KPMG Oy). Kuntaliiton konsultit eivät ilmeisesti kelpaa, koska lainarahaa on saatu Kuntarahoitus Oyj:ltä?

Kalevi Kuorelahden mielipidekirjoitus (KSML 30.10.) puuttui mm. siihen, että KSVH ja KSVV eivät ole lähettäneet tilinpäätöksiään säädetyllä tavalla patentti- ja rekisterihallitukselle (prh). Kuorelahti peräsi kuntapäättäjien saattamista vastuuarviointiin.

KSVV on uhkasakon velvoittamana toimittanut 7.11.2019 prh:lle tilinpäätöksensä vuodelta 2018. Tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksessaan kritisoi tilinpäätöstä muun muassa yhtiön oman pääoman kirjauksista. Yhtiön hallitus ei ole myöskään noudattanut osakeyhtiölakia ja kirjanpitolakia. Tilintarkastaja ei puolla yhtiön johdolle tili- ja vastuuvapautta, joka on todella harvinaista. KSVH:n tilinpäätös puuttuu edelleen prh:n uhkasakosta huolimatta.

Kun KSVH/KSVV:n lisäksi mukaan otetaan kokonaisuuteen liittyvä Verkko-osuuskunta Kuuskaista (yrityssaneeraus), Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy, Uuraisten Valokuituverkot Oy ja Kuhmoisten Laajakaista Oy, kuntien velkavastuut ovat kymmenenä viime vuotena kasvaneet 50–60 miljoonaan euroon. Olisiko tälle rahalle ollut todella tarpeellista käyttöä?

Pihtiputaan lainaosuuden takausvastuu on lehtitiedon mukaan 5,6 miljoonaa euroa. On siinä sulattelemista pienellä kunnalla! Saarijärven osuus olisi nyt kaksin- tai kolminkertainen, jos kaupunki olisi mukaan lähtenyt.

Tämä pistää kuntalaisen miettimään, millä osaamisella ja vastuilla kuntia johdetaan.