Joskus pitää purkaakin uutta rakentaakseen

Suomessa on merkittävä määrä kuntien ja kaupunkien omistamia vanhoja vuokra-asuntoja. Nämä on rakennettu aikanaan niin sanotulla aravalainalla, ja näitä asuntoja on tyhjillään merkittäviä määriä useilla paikkakunnilla. Tämä tilanne on aiheuttanut kunnille taloudellisia vaikeuksia ja viime kädessä pienituloiset vuokralaiset maksavat nousevina vuokrina tyhjillään olevien asuntojen kustannukset.

Vuoden alusta tulee voimaan laki, jonka nojalla näitä aravalainoja voidaan antaa kuntien yhtiöille anteeksi. Myös aravatalojen purkamiseen voi saada avustusta.

Tämä on tärkeää, sillä asuntomarkkinat menevät sekaisin ja kaikkien asuntojen kauppa hyytyy, jos laitetaan halvalla myyntiin merkittävä määrä huonokuntoisia vanhoja vuokra-asuntoja. Tästä syystä on usein tarkoituksenmukaista järkeistää asuntokantaa ja purkaa huonoimmat pois.

Tämä tervehdyttää asuntomarkkinoita ja antaa tilaa uuden yksityisen vuokra-asuntotarjonnan rakentamiselle, ja on aluepoliittisesti tärkeä toimenpide väestöään menettäville kunnille ja seutukaupungeille.

On edelleen tärkeää huolehtia kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävä saatavuus pienituloisille ihmisille, kuten opiskelijoille, nuorille perheille ja opiskelijoille.

ARA:n kautta kanavoitua vahvaa taloudellista tukea markkinoita halvempien vuokra-asuntojen tuottamiseen tarvitaan edelleen etenkin siellä missä asuminen on kallista.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Aran johtokunnan jäsen

Saarijärvi