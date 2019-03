Jospa joku Jyväskylässä näkisi Kirittäret esimerkkinä?

Hävettää että selkään sattuu. Nimittäin pesäpallon puuttuminen Hippoksen kokonaissuunnitelmasta.

Kolmisen vuotta sitten näin alueen pohjakuvan, johon pesäpallokenttä oli piirretty himmeällä, ilmeisesti lyjykynällä. Soitin silloin Hippos-hankkeen toimistolle ja pyysin tilanneselvityksen. Minulle kerrottiiin, että pesäpallokenttä on koko ajan mukana suunnitelmassa.

Mutta kas vain! Kuva-artikkelissa (KSML 10.3.) pesäpallokenttä olikin muuttunut jalkapallokentäksi ja puistoalueeksi. Jalkapallo on tietysti hieno laji, mutta Jyväskylässä on menty liikaa nappulat edellä. Jalkapallokenttä, jalkapallohalli ja modernisoitu Harjun kenttä. Onko siinä nyt jotakin vähän outoa?

Ensin pesäpallo ajettiin Harjulta, nyt se aiotaan viedä Hippokselta ja sen jälkeen ilmeisesti haudataan Yrttisuolle draaman näyttäväksi lopuksi.

On lähes viimeinen hetki pelastaa Jyväskylän pesäpallokulttuuri. Kirittäret nosti asian pöydälle (KSML 12.3.) ja teki keskustelunavauksen asiallisesti ja ansiokkaasti.

Minun ikäpolveni on pelannut Puistokoulun kentällä, Harjulla ja vielä Hippoksellakin. Itse asiassa me synnyimme räpylät kädessä ja pelasimme tarvittaessa vaikka perunapellolla ennen istutusta.

Mainila, Taulumäki ja Tourula eli Kiri, HoNsU/Lohi ja Veikot. Sieltä meitä tuli ja nyt on jo aika paljon mennytkin.

Vaikka perinteet eivät mitään ratkaise eikä niillä voi loputtomasti ratsastaa, ei niitä saa kuitenkaan unohtaa. Nyt kaupungin ykkösjoukkue on Kirittäret ja minä uskon, että me jotka välitämme tai he jotka päättävät, eivät aikanaan antaisi käydä näin: ”Emmekä voi välttyä miettimästä, käytäisiinkö tätä keskustelua, jos olisimme miesjoukkue.”

Vaikka Kiri teki konkurssin, HoNsU lopetti pesäpallon ja Lohi sinnittelee jossakin alasarjassa, ei laji voi loppua. On suorastaan kunnia-asia Jyväskylälle ja jyväskyläläisille tukea Kirittäriä. Ja kun Kirilläkin on yhä junioritoimintaa, niin jospa ne pikkupojat ja -tytöt (vai pitääkö sanoa -henkilöt) näkisivät Kirittäret esimerkkinä.

Niin se oli ennen ja niin se on nytkin.

Vesa Salminen

Jyväskylä