Mistä tuntee joulun? kysyy Brita Koivunen laulussaan. Tuon koskettavan laulun sanoin sen voisi kertoa koostuvan karusti ja yksinkertaisesti meitä ympäröivästä arkisesta elämästä. Mutta minusta tarvitsemme jotain arkielämästä poikkeavaa, elämää suurempaa, päästäksemme joulun taikaan.

Nykyajan kiivas kaupallinen koneisto on muokannut tätä suurta juhlaa itselleen sopivaksi, omia maallisia tarkoitusperiään palvelevaksi. Joulun alkuperäistä sanomaa on pikkuhiljaa tuotteistettu, ja ainakin allekirjoittanut tuntee moisesta lähinnä pahoinvointia! Mutta silti, vaikka melkein kaikki jouluun liittyvä on jo ”ostettu”, on sen alkuperäinen, mystisen salaperäinen sielu pysynyt onneksi rahan ulottumattomissa jo yli 2 000 vuoden ajan.

Hienoinkaan lahja tai muu siihen viittaava ei kosketa syvältä ihmisen sisintä, jos joulusta puuttuu sielukkuus sekä armon sanoma.

Meidän suomalaisten onkin tärkeää muistaa näin jouluna yltäkylläisyyden keskellä, että Jeesuksen syntymäjuhlaa vietetään eri puolilla maailmaa jopa dramaattisen ahdistavissa ja ankeissa tunnelmissa. On ihmisiä, jotka kärsimys, pelko ja tuska kasvoillaan toivoisivat sodan loppuvan. Jotkut haluaisivat jossain edes katon päänsä päälle, kun taas jotkut ilahtuisivat puhtaasta vedestä, ruoasta tai vaikka ymmärtämisestä. He olisivat onnellisia, jos heillä olisi edes ihmisen perusoikeudet. Toivotaan, että heidän toiveensa joskus toteutuisivat.

Se lienee selvää, että joulun todellinen merkitys säilyy ikuisesti, sillä niinhän on tarkoitettu. Ja hienoa olisi myös, että tämän talvisen juhlan mystisyys sekä taianomainen henki eivät katoaisi. Eivätkä monet muistot, joita kannamme sydämissämme. Ne ovat kuin kuiskaus talvisessa metsässä tai välähdys rajattomalta tähtitaivaalta.

Itselleni monia ajatuksia tuova haikea muisto on, kun muutamia vuosia sitten isoveljeni Erkin kanssa jouluaattona sytytettiin kotipaikalla lyhtyihin tulet. Juteltiin kaikenlaista tähtitaivaan loistaessa tummuvassa jouluillassa. En silloin tiennyt, että seuraavana jouluna häntä ei enää olisi.

Niin, mistä tuntee joulun? Jokaisella meistä on varmasti siitä ihan ikioma käsitys, mutta joulun voisi ajatella koostuvan suurin piirtein vaikkapa seuraavista asioista: Pakahduttavat lapsuusmuistot, upeaakin upeammat, korkeuksiin kohoavat joululaulut, perheen läheisyys, kuusi, kynttilöiden sytyttäminen omaisten haudoilla, joulupukki, joulukirkon syventävä merkitys ja kaikkein suurimpana ymmärrys joulun todellisesta sanomasta.

Sillä suurimmat joululahjat, mitä me ihmiset olemme saaneet, ovat toivo, armo ja totuus.