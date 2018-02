Julistetaan avaruus- rauha!

Runoilijana velvollisuuteni on julistaa avaruusrauha! Avaruusromun imuroiminen koetetaan tulevaisuudessa onnekkaasti tai vähemmän onnekkaasti sälyttää eri kaupallisten yritysten tehtäväksi. Nehän ovat sinne viimeksi singonneet mm. luxusauton ja muuta järjetöntä kamaa.

Avaruuden hyötykäyttö – mitä se on? Voidaan paikantaa lentokoneet, joita katoaa ja putoilee, voidaan avaruustutkan avulla ennustaa erilaisia luonnonilmiöitä etc.

Sama hyötykäyttö koskee maata. Ja mitä siitä on seurannut. Myrkytetty maa. Keliakia, allergiat. Myrkytetyt vedet. Muovilla täytetyt aallot ja kalat.

Myrkkytehtailijat vaihtavat myrkkyjen ”luontoystävällistä imagoa” eri nimillä kuten Round Up. EU on tehnyt aloitteen sen käytön kieltämisestä, Suomessa hyllyt pursuavat kyseistä tuotetta.

Totuus on että ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”. Tämän aksiooman vallitessa on järkyttävää ajatella ihmisen lyhytnäköisyyttä hänen ottaessaan oikeudekseen täyttää avaruus. Saman hän on jo tehnyt maalle. Ylirakentanut, kaatanut sademetsiä, yksipuolistanut eukalyptusviljelmillä luonnontilaisia metsiä ja viljelysmaita. etc.

Kaarina Valoaalto

runoilija

Toivakka