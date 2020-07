Julkiset palvelut tärkeitä

Mielipide

Koronapandemia muutti valtiontalouden reunaehdot, mikä heijastuu jo valmiiksi vaikeassa asemassa oleviin kuntiin.

Jyväskylässäkin talous on velkaantunut, se aiheuttaa painetta sopeutustoimille ja leikkauksille. Tämä on kuitenkin tie, jolle ei tule lähteä. Leikkauslistat vain syventävät erityisesti jo valmiiksi heikossa asemassa olevien kuntalaisten tilannetta. Järjestömme katsovat, että Jyväskylässä julkiset palvelut on turvattava koronan jälkeisessä ajassa sekä pitää huolta ekologisesta jälleenrakentamisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta.

Erityisesti sosiaali-ja terveyspalveluihin sekä sivistystoimeen tulisi panostaa merkittävästi. Näistä leikkaaminen kävisi yhteiskunnalle vielä kalliimmaksi, vain toistaen 1990-luvun laman virheet.

Julkisen palvelujen turvaaminen tulee hoitaa tarvittaessa veronkorotuksilla ja lainoittamalla, mikäli valtio ei tarjoa apua kunnille koronan jälkeisen ajan hoidossa. Ensisijaisesti valtion on kuitenkin tultava kuntia vastaan taloudellisesti, jotta kuntien tilanne ei pääse enää heikkenemään. Tältä pohjalta olisi myös mahdollisuus edetä kaupungin työllisyyttä ja elinvoimaa tukeviin investointeihin.

Ekologisesti kestävän kunnan rakentaminen onkin ensisijaisesti nähtävä tulevaisuuden pitkän aikavälin investointina, joka tukee työllisyyttä ja kestävää kehitystä, ei vain kuntatalouden menoeränä.

Korona toi esille yhteiskuntarakenteiden ja talousjärjestelmän ongelmat, ennen kaikkea sen, miten haavoittuvainen kriisien iskiessä talousjärjestelmämme on ja miten se tällöin kohtelee heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Näin korona voi myös avata uudenlaisia mahdollisuuksia hahmottaa talouden roolia yhteiskunnassamme. Jyväskylässäkin olisi näihin mahdollisuuksiin tartuttava.