Jyväskylää vaivaa nyt vanhus- populismi

Vanhuspalveluiden ongelmista keskustelu käy kuumana Suomessa. Eduskuntavaalien lähestyessä poliittisten irtopisteiden saalistaminen vanhusten kustannuksella näyttää käyvän nyt kiivaimmillaan politiikkojen toimesta, vaikka nämä ongelmat vanhuspalveluissa ovat olleet tiedossa monissa Suomen kunnissa jo pitkään ennen eduskuntavaalejakin.

Toimme tätä asiaa esille kaupunginvaltuutettu Kauko Isomäen (ps.) kanssa jo vuosi sitten kirjoittamalla muun muassa:

”Jyväskylässä vanhuspalveluiden ja etenkin sen kotihoidon henkilöstö toimii parhaillaankin huomattavalla vajaahenkilöstöllä työntekijöidensä inhimillisen kestävyyden äärirajoilla pääosin kaupungin siihen myöntämien liian pienien resurssien takia. Näin huono vanhuksien, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kohtelu on suorastaan häpeällistä ja on erittäin huonoa mainosta kaupungin julkisuusimagolle. Emme hyväksy näin huonoa vanhusten kohtelua omassa kunnassamme ja vaadimme siihen pikaista korjausta. (..) Kansalaispalaute tästä asiasta etenkin monien vanhusten omaisilta on ollut erittäin huolestunutta” (KSML 8.3. 2018).

Miksi tätä asiaa ei ole korjattu Jyväskylässä, kun siitä nyt vaalien alla taas kritisoidaan?

Kovinta ääntä tästä asiasta muun muassa eduskunnassa ovat pitäneet viime aikoina etenkin oppositiopuolueiden SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliton kansanedustajat. Kuntapolitiikassa ei ole samanlaista hallitus vastaan oppositio -asetelmaa kuin valtakunnan politiikassa. Tällä valtuustokaudella Jyväskylän valtuustossa vihreillä, SDP:llä ja vasemmistoliitolla on yhdessä valtaenemmistö 34 valtuutetulla 67-paikkaisessa valtuustossa. Myös sama voimasuhde on näiden puolueiden edustajilla kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa.

Miksi näiden puolueiden edustajat eivät ole enemmistövoimin saattaneet vanhustenhoidon asioita jo riittävälle tasolle Jyväskylässä, ettei niistä enää tarvitsisi nyt eduskuntavaalien alla ilmeisen populistisessa tarkoituksessa kritisoida Jyväskylänkin osalta?

Unto Pynnönen

Jyväskylä, Säynätsalo