Jyväskylä ansaitsee kasvun

Jyväskylän keskustan kehittäminen uhkaa pysähtyä kokonaan perusteettomien valitusten myötä. Niiden seuraukset kurjistavat kaupunkimme yrityksiä ja asukkaiden palveluita.

P-paraatiin liittyvät valitukset ovat jo nyt tuottaneet miljoonien eurojen tappiot kiinteistönomistajille sekä yrityksille. Surullista on myös veroeurojemme valuminen hukkaan. Merkittävimmät tappiot liittyvät toteutumatta jääviin tai vuosilla viivästyviin investointeihin. Investoinnit tuottavat elinvoimaa, palveluita ja työpaikkoja.

Meidän Jyväskylämme on Suomen viidenneksi suurimman maakunnan energisesti eteenpäin kehittyvä kasvukeskus. Kaupunki on tutkitusti hyvä paikka ihmisten elää ja hyvä paikka yrittää. Jyväskylä on myös niiden harvojen joukossa, jotka kykenevät vetämään puoleensa nuorta väestöä. Kaupungin maine on kunnossa, ja siitä on pidettävä kiinni.

Keskustan osalta yrittämisen edellytykset ovat valitettavasti heikentyneet viime vuosina. Kehittyvä kivijalka tarvitsee helpon saavutettavuuden, jonka yksi osa on sujuva ja asiakaslähtöinen parkkeeraus.

Jos autoilu joskus vähenee, keskeisellä paikalla olevalle parkkitilalle voidaan kehittää muuta käyttöä. Toistaiseksi helppo saavutettavuus ohjaa asiakasvirtoja, ja sen faktan pohjalta kannattaa palvelukeskittymiä rakentaa.

Haluamme Jyväskylän pärjäävän suurten kaupunkien kisassa. Kisa on kova, ja siinä menestyminen vaatii visioita ja niiden toteuttamiskykyä yrityksiltä sekä kaupungilta.

Yrittäjät ja yritykset ovat merkittävä osa sitä yhtälöä, joka takaa kaupunkimme kehittymisen ja menestymisen. Jos päädymme museoimaan kaupungin nykyhetkeen, olemme 2030-luvulla enää kylä. Yrittäjien sitoutuminen sekä panostushalu Jyväskylään kertovat kehittyvän kaupungin visiosta. Kylään emme halua palata.