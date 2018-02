Jyväskylä, poliisi ja pyöräily

Keskisuomalainen julkaisi 12.1. artikkelin pyöräilystä suojatien jatkeella. Pyöräilijöiden puutteellinen tietämys tai asenne näkyy myös päivittäin liikenteessä, allekirjoitan sen. Mutta entä toinen osapuoli, autoilija, miten on heidän tietämyksensä ja asenne?

Työmatkapyöräilijänä olen vastikään kaatunut autoilijan kääntyessä tietoisesti eteeni. Tein tästä rikosilmoituksen, joka lienee poliisilla siivottu jo roskakoriin korvausvaateestani huolimatta. 12.1. ajoin Hannikaisenkadun pyörätietä kaupunkiin päin ja autoilija kääntyi Hannikaisenkadulta Cygnaeuksen kadulle eteeni, mutta onnistuin välttämään törmäyksen.

Tilanteen näki kaksi poliisia, jotka tarkkailevat myös autojen kääntymistä kyseisessä kohdassa. Huomauttaessani tilanteesta heille vastaus oli: ”Joo, kyllä me se huomattiin”. Ai huomasitte, hienoa!?!

Olen huolestunut siitä, että poliisi ei pidä tällaisia tilanteita niin merkityksellisenä, että olisi muistuttanut autoilijaa. Missä on puuttumiskynnys? Tarvitaanko vakavampi onnettomuus ensin? Onko rahan kerääminen tutkalla tärkeämpää?

Mikä on kaupungin rooli mielipiteessäni? Kaupungilla on pyöräilyn lisäämiseen tähtäävä pyöräilynedistämisohjelma, jonka käytännön vaikutuksia on ainakin keskustan ulkopuolella vaikea havaita.

Käytännön turvallisuus lähtisi pienistä teoista, joita kaupunki ei tee. Esimerkkinä esitän Hämeenkadun ja Vapaudenkadun risteyksen, jossa Kumppanuustalon purkamisen jälkeen tyhjälle tontille jätettiin pystyy aita, joka peittää näkyvyyden kohti Ruusupuistoa.

Päivittäin autoilijoilta jää huomioimatta pyöräilijät tästä suunnasta ja onnettomuuksia on sattunut. Olen pyytänyt kaupungilta aidan poistoa jo kahdesti ja mitään ei tapahdu.

Lisäksi kaupunki harrastaa rakennusliikkeitä kohtaan erittäin jalokätistä toimintaa sulkemalla rakennustyömaiden läheisyydestä kevyenliikenteen väylän jopa vuosiksi, jolloin pyöräily ja kevyt liikenne ohjataan autotien yli. Tästä esimerkkeinä Ramoninkadun 1,5 vuotta kestänyt sulku, joka toistunee avovankilan myötä, Puukuokan nykyinen rakennustyömaa tai Hämeenkadun uudet kerrostalot.

Kevyt liikenne voitaisiin palauttaa omalle reitilleen jo välittömän vaaran poistuttua eikä verhotankojen ripustamisen jälkeen.

Jos kaupunki joskus pääsee tavoitteeseensa pyöräilynedistämisohjelman mukaisista pyöräilijämääristä ja poliisin välinpitämättömyys jatkuu samaan malliin, kannattaa pyöräilynedistämisohjelman budjettiin varata vielä rahaa kipsille ja ruumispusseille, koska niitä tullaan tarvitsemaan.

Jarkko Karjalainen

Jyväskylä