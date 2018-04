Jyväskylä rahastaa veteraaneja

Haluan kertoa kokemukseni elävästä elämästä koskien veteraani-isäni taksikyytitarpeita.

Hän kaatui kotona ja soitti turvarannekkeeseen, ja hänet vietiin ambulanssilla keskussairaalaan päivystyspoliklinikalle. Siitä laskutettiin 25 euroa.

Sitten hänet siirrettiin sairaalan poliklinikalta Kyllöön pyörätuolitaksilla, lasku 30 euroa. Kyllöstä aikanaan Akseli ja Elina -kotiin pyörätuolitaksilla, lasku 30 euroa. Hän kaatui taas Akselissa ja Eli­nassa, vietiin keskussairaalan polille tikattavaksi ja takaisin. Ja taas lasku.

Lopulta isä kotiutettiin, ja taksi, jolla se tehtiin, ei kuulu Kelan korvauksen piiriin, joten se jää itselle maksettavaksi. Nämä muut laskut voi toimittaa Kelan toimistoon korvauksien hakemista varten.

Nyt kysyn, kuvitteleeko joku, että 92-vuotias vanhus jaksaa lähteä Kelalta korvauksia anomaan? Jos omaisia ei ole, maksut jäävät kaupungin kassaan. Sehän siinä tietysti onkin takana, että kaupunki nettoaa, kun rahastavat veteraaneja.

Minusta tämä on anteeksiantamatonta veteraaneja kohtaan. Voisin kuvitella, ettei olisi ylivoimaista järjestää ihan ilmaiset taksi- ja sairaankuljetukset näille vähille veteraaneille. Varsinkin kun Timo Koivisto mainostaa lehtien palstoilla, kuinka kaupungilla menee hyvin ja rahaa on – mikä on tietysti sinällään hyvä asia.

Sirkka Lehtonen

Jyväskylä