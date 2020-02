Jyväskylä siirtää myös kehitysvammaisia markkinoille

Jyväskylän aikeet myydä osa vesilaitoksesta nostattivat kansalaisten vastarinnan. Vähälle huomiolle on jäänyt kaupungin vääjäämätön suunta laajentaa sosiaalipalvelujen kilpailuttamista.

Tein viime vuonna selvityksen kilpailutuksen seurauksista haastattelemalla kansalaisjärjestöjä. Järjestöissä nähdään kilpailutusten seuraukset, koska ne tuntevat heikossa asemassa olevien ihmisten elämäntilanteita ja osaavat tuottaa heidän tarpeitaan vastaavia palveluja. Näitä palveluja kaupunki siirtää kilpailun piiriin.

Järjestöt tunnustavat monenlaisia ongelmia. Apua tarvitsevia on pudonnut palvelujen ulkopuolelle. Palvelukokonaisuudet ovat pirstoutuneet. Hoitoketjuja on katkennut. Palvelujen laatu on laskenut. Pelko palvelutuottajien vaihtumisesta heikentää asiakkaiden turvallisuuden tunnetta.

Kaupungin sosiaalitoimen edustajat tunnustavat kilpailuttamisessa samoja ongelmia kuin järjestötoimijat. Heidän mukaan uusien tuottajien hakeminen kilpailuttamisella ei johdu järjestöjen kyvyttömyydestä tuottaa palveluja. Kilpailuttamiseen paine tuleekin kaupungin kilpailutusohjeista. Sosiaalipalvelut on hankittava samalla tavalla, millä hankitaan katujen aurausta, tietokoneita, koulukirjoja tai vessapaperia. Hankintalaissa mainittuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevia vaihtoehtoisia hankintatapoja ei haluta käyttää, josko niitä tunnetaankaan.

Järjestöt ovat esittäneet, että ne otettaisiin mukaan suunnittelemaan, miten järjestetään palvelut haavoittuvassa asemassa oleville. Järjestöjen toiveet kaikuvat kuuroille korville. On kuin tuuleen huutaisi.

Kaupunki on tehnyt äskettäin päätöksen laajentaa kilpailuttamista kehitysvammaisten asumispalvelujen hankintaan. Vesihuollon ja kehitysvammaisten palvelujen yksityistämisessä on samanlaisia piirteitä.

Sekä veden käyttäjät että kehitysvammaisten palvelujen käyttäjät ja heidän omaisensa vastustavat palvelujen tuottamisen kilpailuttamista. Kuten vesilaitostoiminnasta, myös kehitysvammaisten asumispalvelujen hankinnoista on tehty kansalaisaloite. Sen nimi, ”Ei myytävänä”, sopisi myös vesilaitostoimintaan.

Aloitteessa kerrotaan kilpailutuksen asiakkaille aiheuttamista ongelmista ja esitetään, että kilpailutusta ei saa käyttää hankittaessa palveluja elinikäistä apua tarvitseville asiakkaille. Edellinen eduskunnassa käsitelty aloite on nyt asiantuntijatyöryhmän valmistelussa.

Jyväskylä kilpailuttaa kiireesti kehitysvammaisten asumispalvelut ennen kuin työryhmän esitys valmistuu. Pelätäänkö, että kilpailutukseen on tulossa rajoituksia? Sosiaalipalveluja näyttää ohjaavan enemmän tavoite laajentaa kilpailutusta kuin palvelujen sisältöjen kehittäminen.

Laaja kansalaiskeskustelu vaikutti siihen, että valmistelu vesihuollon viemisestä markkinoille keskeytettiin. Kansalaisten aktiivisuutta kaivataan myös estämään kaikkein heikommassa asemassa olevien työntämisen markkinoiden armoille.