Jyväskylä tarvitsee kunnollisen skeittihallin

Jyväskylän kaupunki on irtisanonut Salmirannan rullalautailuhallin toukokuun lopussa. Uutta hallitilaa on pyydetty vuosia. Toistaiseksi kaupunki ei ole ehdottanut korvaavaa tilaa. Hallin purkamisen syyksi on esitetty huono kunto.

Salmirannan halli on toiminut vuodesta 2004. Hallin rampit ovat suunnitelleet ja rakentaneet skeittarit. Myös ylläpidosta ja kunnostuksesta ovat vastanneet harrastajat.

Työtä on tehty talkoovoimin vuodesta toiseen. Muissa Suomen kaupungeissa skeittihallit toimivat kaupungin nuoriso- tai liikuntatoimen yhteydessä, ja niiden ylläpitoon on varattu henkilöstöresursseja.

Rullalautailu on yli 50 vuotta vanha ”uusi” laji. Vuosien saatossa se on kehittynyt katukäytävien pahennusta herättäneestä alakulttuurista olympialajiksi.

Lumilautailun tapaan rullalautailu on iso bisnes, joka tuo Suomessakin elannon sadoille ihmisille. Viimeisen vuosikymmenen aikana lajin suosio on räjähtänyt uuteen kasvuun. Skeittareita löytyy vauvasta vaariin, pojista tyttöihin ja mummoihin – myös Jyväskylässä.

Jyväskylä on vuosikymmeniä tuottanut rullalautailun kärkinimiä. Lajin legenda on Panu Pihl, joka teki lajia tunnetuksi jo 1980-luvulla. 1990-luvulla Harri Puupponen voitti useaan otteeseen lajin SM-kultaa.

Vuoden 2019 SM-kilpailuissa jyväskyläläismenestys oli häkellyttävä: miesten sarjan voitti olympiapaikkaa tavoitteleva Onni Saltevo, naisten sarjan jo neljättä kertaa Heini Luotola, ja alle 14-vuotiaissa toiseksi nousi jyväskyläläisen skeittilupaus Alvar Takala.

Jyväskylän skeittihalli on korvaamaton rullalautailun menestykselle. Hallin ahtaudesta huolimatta sitä käyttää talvisin kuukausittain noin 400 skeittaria. Ympärivuotinen harrastaminen on elinehto huipulla pysymiseen. Skeittaaminen kylmissä parkkihalleissa ei kehitä skeittareita eikä lajia.

Skeittaus tarvitsee ehdottomasti oman tilan, jota voivat käyttää myös BMX-pyöräilijät, skuuttaajat sekä rullaluistelijat.

Tilat tulee suunnitella ja toteuttaa skeittareiden toimesta, joilla on paras asiantuntemus lajista. Kaupungin tulisi tarjota tilat ja rakennustarvikkeet. Skeittihallin ylläpitoon ja valvontaan toivotaan myös henkilötyöresurssi.

Vuoden 2020 ja 2024 kesäolympialaisissa Suomen mitalitoiveet ovat skeittareiden harteilla. Jyväskyläläinen skeittaus on menestynyt vaatimattomista harrastuspaikoista huolimatta.

Nyt on aika panostaa harrastuspaikkoihin niin talvi- kuin kesäharrastamista varten. Myös jyväskyläläinen skeitti- ja katukulttuuriin keskittynyt kasvuyritys Beyond sekä jyväskyläläiset skeittiyhtiöt Otos ja Statum ovat riippuvaisia kehittyvästä harrastusympäristöstä.

Vaikka Salmirannan skeittihallin tie on kuljettu loppuun, kukoistaa skeittaus toivottavasti myös tulevaisuudessa Jyväskylässä.

Kaupungin on ryhdyttävä tositoimiin entistä paremman tilan löytämiseksi ennen kuin ensi syksyn vesisateet yllättävät Jyväskylän sadat skeittarit. Jyväskylän rullalautailijat ry. kantaa totuttuun tapaan oman vastuunsa hallin aikaan saamiseksi.