Jyväskyläläisille tarjoillaan kaksinaamaista vihreyttä

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan vihreitten ryhmän edustajat kertoivat ajatuksiaan viihtyisästä kaupungista (KSML 28.7.) otsikolla ”Lisää kaupunkivihreää”. Teksti oli vankka todistus siitä, että puheet ja teot kulkevat räikeästi eri teitä.

Kirjoituksessa todetaan kauniisti, että ”jopa yksittäisillä puilla on osoitettu olevan merkitystä asukkaiden terveyden edistämisen osalta”. On todella hienoa, että kaupunkisuunnittelusta vastaavan lautakunnan jäsenet kirjoittavat jopa yksittäisen puun merkityksestä kaupunkilaisille.

On kuitenkin pakko kysyä: Miksi vihreitten toiminta käytännössä on ollut täysin päinvastaista? Vihreitten ryhmällä on päätöksenteossa avainpaikkoja, mm. kaupunginhallituksen puheenjohtajuus ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajuus. He ovat tämän päivän vastuun kantajia.

Vihreiden ryhmä on antanut yksimielisen tuen Kirkkopuiston tuhoamiselle sen jokaisessa käänteessä, vaikka ensimmäinen kamala teko kuuluisan pysäköintilaitoksen rakentamisessa olisi yli kahdenkymmenen komean lehmuksen kaataminen.

Seuraava vaihe olisi jopa yli kymmenen metrin syvyisen montun kaivaminen Gummeruksenkadulta Kilpisenkadulle, ko. kadut sekä Vapaudenkatu ja Taipaleen aukio mukaan lukien.

Kilpisenkadulle rakennettaisiin tunneli kuorma-autoille Alvar Aallon suunnitteleman teatterin seinän viereen. Noin neljä metriä leveään ja viisi metriä korkeaan suuaukkoon ajamista odottaisi ihmisten ikkunoiden edessä 70 kuorma-autoa vuorokaudessa. Tämän ratkaisun selkeä nimi on: Skandaali.

Valtakunnallisestikin tarkasteltuna upea maisema-akseli Gummeruksenkatu–Harjun portaat katkaistaisiin toisella vieläkin kauheammalla suuaukolla suojellun kaupungintalon seinän vieressä. Täysin vastuuttomia ratkaisuja, joita vihreät ovat tukeneet.

Kaupungin alueelta löytyy useita varoittavia esimerkkejä.

Ruusupuisto tuhottiin perusteellisesti. Vankilaa rakennetaan parhaillaan kauniiseen puistoon, johon olisi pitänyt suunnitella ja sijoittaa Tourujoen saneerauskokonaisuuteen liittyvää rakentamista, asuntoja ja palveluja. Tornitaloja heitellään ilman minkäänlaista kokonaisuunnitelmaa, vaikka aina menisi mukana pala vähäisistäkin viheralueista.

Maailman kuulu lyseorakennus aiotaan piirittää viisi-kuusikerroksisilla kerrostaloilla, vaikka ympärillä olevia alueita pitäisi varata viheralueiksi, jotka yhdistäisivät upean Harjun keskustaan. Tekstissä rinnastetaan torin siirto Asema-aukiolle miellyttävään kaupunkikulttuuriin, vaikka tori ei ko. alueella tule koskaan toimimaan liikenteen ja muun sekamelskan keskellä. Tori on nyt hyvällä paikalla.

Kirjoituksessa käsitellään katoille rakentamisesta ja otetaan esimerkkiä Hollannista, jossa viherkattoja on toteutettu jopa bussipysäkeille. Kirjoittajilta unohtuu yksi merkittävä asia: Suomessa noilla katoilla on lähes puoli vuotta metri lunta.

Kaikkiaan on tietysti hyvä, että kaupunkisuunnitelussa otetaan huomioon perhoset ja mehiläiset, niin kuin tekstissä, mutta eiköhän sen kaupungissa asuvan ihmisen tulisi olla kaikkein tärkein.