Jyväskylälla keskeinen asema soten tietotekniikan kehityksessä

Suomen uudistuvaa sote-mallia ja sote it -järjestelmää arvostetaan maailmalla. Sitä pidetään yhtenä maailman parhaista.

Vierailin äskettäin Englannissa, jossa NHS (National Health Service) on keskeisessä roolissa noin 50 miljoonan kansalaisen terveyspalveluissa. Ongelmat ovat samat kuin Suomessa. Kulujen ennakoitu kehitys on vuoteen 2021 mennessä 22,7 miljardia euroa. Kulujen kehitys on samaa luokkaa kuin Suomessa.

Britanniassa on neljä julkisrahoitteista terveyspalvelujärjestelmää, joista yksi on NHS England. NHS:n vastuulla on Englannin terveyspalveluiden koordinointi sisältäen perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, pitkäaikaishoidon (mm. vanhustenhoito) ja suunterveydenhuollon järjestämisen.

NHS:n toimintaan kuuluvat terveyspalvelujen suunnittelu, väestön terveydentilan seuranta sekä palvelujärjestelmän laadunvalvonta. NHS:n toiminta rahoitetaan verovaroilla.

Britanniassa on menossa Suomen sote-uudistusta vastaava ohjelma. Tavoitteena on parantaa terveydenhuollon tuloksellisuutta 2 prosentilla vuosittain. Tämä edellyttää investointeja ennaltaehkäisyyn, uusiin hoitomalleihin, kestäviin sosiaalihuollon palveluihin, järjestelmien kehitykseen ja tutkimukseen. It-teknologian kehittäminen ja käyttöönotto ovat kuten Suomessa osa uudistusta.

NHS on ottanut tutkimustoiminnan osaksi viisivuotissuunnitelmaa ja nostanut painopistealueiksi ennaltaehkäisyn, ennakoivan terveydenhuollon ja terveydenhuollon palveluiden koordinoinnin.

Suomen sote-uudistus sisältää samoja elementtejä kuin Britanniassa. Suomessa ollaan edelläkävijöitä keskitetyissä Kelan it-järjestelmissä, jotka mahdollistavat terveydentilan tilannekuvan saamisen koko kansakunnan, maakuntien sekä yksikköjen tasolla.

Suomen järjestelmä mahdollistaa sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon saumattoman yhteistyön. Maakunnan koolla tai palvelun tuottajan koolla ei ole väliä.

Kelan Kanta-järjestelmää käyttävät nykyiset 20 sairaanhoitopiiriä ja 192 perusterveydenhuollon yksikköä. Yksityisiä palveluntarjoajia on yli 4000 ja apteekkeja noin 800. Potilastiedon arkistossa on 1,115 mrd. arkistoitua asiakirjaa 5,8 miljoonasta eri henkilöstä. Reseptejä kirjoitettiin vuonna 2017 lähes 32 miljoonaa ja lääketoimituksia toteutettiin yli 61 miljoonaa.

Omakanta-palvelun henkilöasiakkaiden asiointikertojen lukumäärä vuonna 2017 oli yli 13 miljoonaa tunnistautumista palveluun, säännöllisiä käyttäjiä on yli 2,5 miljoonaa.

Yritys- ja organisaatioasiakkaiden tunnistautumisten lukumäärä vuonna 2017 oli noin 1,2 miljoonaa kertaa.

Sote-uudistuksessa Kelan kehittämimät it-järjestelmät ovat keskeisessä asemassa. Tätä kehitystyötä tehdään merkittävästi Jyväskylässä.

Kelan lisäksi myös muut sote it -toimijat on vahvistamassa kehitystyötään Jyväskylässä. Pyrimme vauhdittamaan kehitystä it-tiedekunnan koulutus- ja tutkimustoiminnalla.

Pekka Neittaanmäki

professori, tietotekniikka

Jyväskylän yliopisto