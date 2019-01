Jyväskylän Hippos2020-hanke etenee kohti maaliaan

Pekka Sihvonen, Kimmo Suomi ja Ilmo Viitanen nostivat huolen Hippos2020-hankkeen kaatumisesta Jyväskylän kaupungin ja veronmaksajien syliin (KSML 25.1.). Sai sen käsityksen, että tulevan Hippoksen päämaksaja ja rahoittaja olisi Jyväskylän kaupunki ja ongelmainen hanke on pulassa. Nämä oletukset ovat virheellisiä.

Uuden Hippoksen toimintamalli poikkeaa Sihvosen aikaisesta. Seurat maksavat vain käyttämistään liikuntavuoroista eivätkä ota kokonaan vuokravastuuta tiloista.

Kaupungin tukemien vuorojen osuus on vajaa kolmasosa koko hankkeen liikevaihdosta ja seurojen oma maksuosuus on vajaa kolmasosa kaikista liikuntavuorojen käyttömaksuista. Esimerkiksi voimistelun osalta Jyväskylän Voimistelijat on yksi uusien voimistelutilojen käyttäjistä.

Jalkapalloilun tiloista kaupungin maksamien käyttövuorojen jälkeen suurin maksaja on Palloliitto, ei JJK. JYP on varmasti merkittävin jään käyttäjä Hippoksella, lisäksi muut seurat käyttävät harjoitusjäähalleja ja monitoimiareenaa, joka toimii myös tapahtuma-alueena konserteille ja tapahtumille.

Kun useampi toimija käyttää samoja tiloja, saadaan useampia jakajia tilakustannuksille. Hippoksen uusien tilojen käyttö on tehokasta ja taloudellista.

Jyväskylän Energia Oy ei anna liittymiä ilmaiseksi vaan rakentaa Hippokselle markkinaehtoisella hinnalla energian kokonaisratkaisua. Kiinteistöveroa ei palauteta sijoittajalle, vaan sen tuoma tulo mahdollistaa liikuntairtaimiston hankkimisen seurojen käyttöön.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 28.5. 2018 osoittanut sijoittajille 30 000 k-m2 asuintontteja ostettavaksi vyöhykehinnalla mm. Hippokselta ja Kivelänrannasta.

Hippoksen nykyiset tilat ovat huonokuntoiset, eikä niistä saada peruskorjauksella toimivia tai kustannuksiltaan kannattavia. Hippos2020-hanke kilpailutettiin innovatiivisena hankintana, koska tunnistettiin, ettei virkamiehillä ja silloisilla toimijoilla ollut riittävästi osaamista näin laajan hankkeen kustannusrakenteesta tai toimintamalleista.

Innovatiivisessa hankinnassa saatiin eri toimijoilta näkemystä ja tärkeää tietoa Hippos2020-hankkeen suunnitteluun. Kiinteistösijoittajana Fennia ja rakennusalan ammattilaisena Lehto ovat liiketoimintaosaamisellaan vieneet hanketta merkittävästi eteenpäin viimeisen vuoden aikana.

Hanke etenee suunnitellusti, Hippoksen kaupallisista tiloista lähes 50% on vuokrattu joko sitovilla esisopimuksilla tai vuokrasopimuksilla ja myös lopuista tiloista neuvottelut ovat hyvässä vauhdissa.

Kaupunki ei ole taannut 6% tuottoa sijoittajille, eikä sitä valvo Kauppakamari.

Mikäli kaupunki olisi itse tekemässä peruskorjauksen tai uudisrakentamisinvestoinnin, kaikki kiinteistö- ja liiketoimintariskit olisivat yksin kaupungin vastuulla. Nyt sijoittajat ottavat riskin ja saavat siitä tuoton korvaukseksi.

Kaupungin on mahdollista saada Hippos2020-hankkeella uusien liikuntatilojen lisäksi Jyväskylään vahvistuvaa liikunta- ja hyvinvointiosaamista, lisää liiketoimintaa sekä lisää verotuloja.

Kari Halinen

projektipäällikkö

Hippos2020-hanke

Anne Sandelin

elinkeinojohtaja

Jyväskylän kaupunki