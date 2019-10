Jyväskylän aikuiset tarvitsevat oman pyöräilypormestarin

Jyväskylällä on hyvä lapsipyöräilypormestari. Onnea työlleen, hän vaikuttaa lukemieni juttujen perusteella oikealta valinnalta.

Jyväskylässä lähes 20 vuotta paikallisliikenteen bussia ajaneena sekä pyöräilyn kehitystä (lue: taantumista) seuranneena mieleen tulee ajatus: Voisiko myös aikuisille valita esimerkin, oman pyöräilijäpormestarin?

Kevyen liikenteen ongelmat ovat edelleen yksi yleisin kuljettajien keskustelun aihe. Jyväskylän kaupunki on parantanut merkittävästi pyöräilymahdollisuuksia viime vuosina. Tämän olen omakohtaisesti pyöräillessäni todennut, kiitos siitä.

Hämmästystä herättää, että olosuhteet paranevat ja liikenneturvallisuus heikkenee.

Kyllä, se heikkenee.

Ei pidä luulla, että liikenneturvallisuus olisi parantunut, koska loukkaantuneita ja kuolleita on vähemmän.

Jyväskylän tavoite on lisätä merkittävästi pyöräilyä. Se on ihana tavoite, mutta huoli on suuri. Näemme joka työvuorolla näitä koheltajia liikaa.

Joskus voi kohdata vuoron aikana useamman läheltä piti -tilanteen. Vaarallisempia ovat pyöräilijät, jotka eivät todennäköisesti edes huomanneet itse käyneensä hyvin lähellä omia hautajaisiaan.

Poppivehkeet päässä ja ajatukset aivan muualla kuin liikenteen seuraamisessa. Tässäkin taitaa toteutua 80/20 -sääntö, eli 20 prosenttia pilaa koko pyöräilyväen maineen.

Eräänä päivänä oli kaksi tilannetta vartin välein: pyöräilijä ajoi kovalla vauhdilla suojatien yli vasemmalta puolelta bussin keulaa hipoen. Olin aivan varma, että ajan päälle.

Toisessa tapauksessa risteyksessä oli liikennevalot ja pyöräilijä ajoi päin vanhaa punaista.

Usein näkee myös tilanteita, joissa pyöräilijät vaarantavat merkittävästi muun kevyen liikenteen. Kuten toisessa edellä mainituista tapauksista – suojatien yli vauhdilla ajanut melkein törmäsi toiseen koheltajaan, joka ajoi rinnallani pyörätietä.

Mieleeni ei tule tapausta, jossa lapsipyöräilijä olisi vaarantunut liikenneturvallisuutta koheltamalla kuten aikuiset tekevät aivan jatkuvasti!

Kirjoitin tästä samasta aiheesta tällä samalla paikalla viisi vuotta sitten (KSML 9.10. 2014). Suunnilleen samat viisi vuotta olisi nyt eläkeikään.

Minulla on sellainen tunne, että tilanne oli välillä jo parempi, mutta tänä syksynä pyöräilijöiden esitykset ovat erittäin surullista katseltavaa.

Tällaista on kuljettajan arki: Kun ajan esimerkiksi 18K-lenkin tunnin kierrolla, ylitän tunnissa suojatien 130 kertaa eli useammin kuin noin joka 30:s sekunti.

Joskus ajattelen, miltä tuntuisi laskea jonkun pyöräilijän yli bussilla. Pystyisinkö enää ikinä tekemään tätä työtä, ainakaan sillä ilolla mitä siitä koen tänä päivänä?

Monet työkaverit ovat huolissaan, kun esimerkiksi Voionmaankadulla pyörätiemaalauksella ikään kuin syötetään pyöräilijät juuri sille linjalle, mistä pysäkillä olevasta bussista matkustajat poistuvat takaovista.

Keskustelin asiasta kahden autokoulun opettajan kanssa, ja he olivat samaa mieltä, että värimaalaus näyttää aika hurjalta. Tämä ei tietenkään ole taas pyöräilijöiden vika tai syy!

Olemmeko liikennöitsijänä osanneet tehdä kaikki voitavamme pyöräilykulttuurin edistämiseksi.?

Myös poliisin rooli mietityttää. Esimerkiksi kuinka monta sakkoa poliisi on antanut tänä vuonna Jyväskylässä valoitta ajamisesta tai muusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta? Ehkä tilanne on niin pielessä, ettei poliisi näe syytä ravistella tilannetta?

Olisiko kaupunki voinut tehdä enemmän, entä meidän maineikas pyöräilyseuramme?

Jos kaikki tahot ovat sitä mieltä, että enempää ei ole tehtävissä pyöräilykulttuurin parantamiseksi, minun täytyy myötää olevani väärässä ja toivoa, ettei seuraava törmäys pyöräilijään satu omalle kohdalle.