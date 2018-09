Jyväskylän kannattaisi joskus kuulla meitä opettajiakin

Lauantaina 29.9. on alakoulun luokkien 1–6 opettajilla alueellinen VESO-koulutus.

Aikuislukiossa, lukiossa ja peruskoulussa vähintään lukuvuoden työskentelevän opettajan on velvollisuus osallistua 6 tunnin koulutustyöpäivään kolme kertaa lukuvuodessa. Lisäksi muuta VESO-kelpoista koulutusta tulee olla 6 tuntia lukuvuodessa.

Lauantain VESO-päivässä kouluttajia ovat kaupungin omat opettajat. Tai siis tehtävä on muotoiltu tiiminvetäjäksi, jolloin heille ei tarvitse maksaa erillistä korvausta.

Tämä on lukuvuoden ainut ulkopuolinen koulutuspäivä, joten olisin toivonut kaupungilta enemmän panostusta kouluttajiin. Meillä on täällä yliopisto ja opettajankoulutuslaitos, mutta yhteistyö on minimaalista. Nyt osa opettajista on tiiminvetäjinä eikä itse kouluttautumassa.

Tulevana koulutuspäivänä meille ei tarjota ruokaa, mukaan tulee ottaa omat eväät. Ruokien lämmitysmahdollisuuskin on rajallista. Mikä muu ammattikunta suostuu tällaiseen koulutukseen?

Veso-päivän aiheena on uusi opetussuunnitelma ja arviointi. Jyväskylää mainostetaan koulutuskaupunkina, mutta erityisesti tämän arvioinnin suhteen on menty pahasti metsään.

Meitä opettajia velvoitetaan käyttämään keskeneräisiä arviointityökaluja, kunnes huomataan, ettei tämä toiminutkaan. Lukuvuosiarvioinnissa todistuspohjat olivat keväällä hyvin vähän informaatiota antavia.

Kaksiportainen hyväksytty/ hylätty ei motivoi oppilasta yrittämään parastaan. Todistuspohjaa perusteltiin sillä, että arviointia tehdään pitkin lukuvuotta, mutta kyllä todistus on kuitenkin se konkreettisin paperi, jonka oppilas itselleen lukuvuoden jälkeen saa.

Eikö meiltä opettajilta edes joskus voisi kysyä mielipidettä asioihin? Me toimimme kentällä ja meitäkin kannattaisi kuulla.

Jyväskylässä oppilasmäärät ovat kasvaneet, silti opetukseen panostettu määräraha on pysynyt samana. Jos meiltä vaaditaan uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta, tulee materiaalienkin olla sen mukaisia.

Monessa Jyväskylän kaupungin koulussa suuret ryhmäkoot eivät mahdollista uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Opettajan ei myöskään tulisi joutua toimimaan oman luokkansa lisäksi toisen luokan opettajana kollegan sairastuttua.

Sijaisia pitää saada palkata, jotta myös ohjaajat voivat olla siinä työssä, missä heitä tarvitaan. Nykyisin monet ohjaajat toimivat sijaisina opettajan sairastuttua.

Jos meidän oletetaan luovan uutta ja kehittävän työtämme, tulee puitteidenkin ja välineistön olla sen mukaisia. Työtämme tulee arvostaa laadukkaalla koulutuksella ja oppilailla tulee olla oikeus saada hyvillä arviointivälineillä toteutettua arviointia.

Tulkaa päättäjät vierailemaan kouluille ja keskustelemaan meidän kanssamme.

Katariina Erkkilä

Keltinmäen koulu

Jyväskylä