Jyväskylän kaupunki vähentää glyfosaatin käyttöä

Keskisuomalaisessa on keskusteltu Jyväskylän kaupungin rikkakasvien torjunnassa käyttämästä glyfosaatista. Mielipiteissä on esitetty huoli esimerkiksi glyfosaatin terveys- ja ympäristövaikutuksista ja kyselty, miksi sitä on ruiskutettu Survon omenatarhassa ja mitä hyötyä aineen käytöllä on tavoiteltu.

Survon omenatarhaa on hoidettu omenanviljelyn lähtökohdista. Torjunta-aineiden käytöstä on ilmoitettu tarhan porteilla ja sisääntuloväylien varrella mahdollisimman kattavasti. Alueella liikkuvat ovat siten voineet valita, kulkevatko he tarhassa vai eivät.

Glyfosaatilla on torjuttu rikkakasveja omenapuiden juuristoalueelta ja verkkoaidan alta. Suurin osa omenatarhan alueesta on täysin käsittelemätöntä.

Rikkakasvien poistamisen tarkoituksena on parantaa omenapuiden kasvuoloja, pidentää niiden ikää ja helpottaa omenoiden poimimista. Kun puiden juurialueella ei ole nurmikasvustoa, vesi ja ravinteet päätyvät omenapuiden käyttöön.

Survon puita vaivaavat kasvitaudit – omenarupi ja muumiotauti – talvehtivat varisseissa lehdissä ja omenapudokkaissa, jotka kerätään pois useita kertoja kesässä. Kerääminen sujuu paremmin mullan pinnalta kuin nurmen sisältä.

Runko- ja oksavauriot vähenevät, kun puiden alla ei työskennellä koneiden kanssa. Puita voidaan kasvattaa matalina ja poimintakorkeudella kasvavat oksat voidaan säilyttää, jolloin vauriot vähenevät myös siksi, että matalissa puissa ei tarvitse kiipeillä omenoita poimittaessa. Nurmeton alue rungon lähellä vähentää myyrätuhoja.

On myös kysytty, miksi glyfosaattia on ruiskutettu Survossa vielä myöhään loppukesällä, kun ei-toivottujen kasvien kasvu on jo muutenkin ollut loppumassa.

Omenatarhassa rikkakasvien torjuntakierrokset olisi pitänyt tehdä 4.–10.6. ja 6.–12.8. eli ennen omenien poimintakautta. Urakoitsija oli tehnyt jälkimmäisen torjunnan virheellisesti liian myöhään eli vasta 22.–23.8.

Survon omenatarhassa ei jatkossa käytetä glyfosaattia, vaan puiden alle levitetään kuorikatetta ehkäisemään rikkakasvien kasvua.

Liikenne- ja viheralueet -palvelualue on päättänyt muutenkin vähentää glyfosaatin käyttöä rikkakasvien torjunnassa. Vuonna 2019 sitä ei käytetä enää kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen hoitamilla liikenne- ja viheralueilla esimerkiksi keskustassa, Palokassa, Tikkakoskella ja Korpilahdella. Samalla kerätään tietoa muista rikkakasvien torjuntakeinoista.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes totesi tiedotteessaan 27.11.2017 seuraavaa:

”Glyfosaatti on aiheuttanut viime aikoina paljon keskustelua sen syöpävaaraepäilyjen vuoksi. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) mukaan glyfosaattia ei luokitella syöpävaaralliseksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on päätynyt samaan lopputulokseen ja lisäksi todennut, ettei glyfosaatti ole hormonitoimintaa häiritsevä aine.”

Tuula Smolander

katupäällikkö

Tarja Ylitalo

ylläpitohortonomi

liikenne- ja viheralueet

Jyväskylän kaupunki