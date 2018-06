Jyväskylän kaupunkisuunnittelu väärissä käsissä

Jyväskyläläiset ovat monien keskeisten hankkeiden osalta joutuneet viime vuosina toteamaan, että suunnitteluvastuu on väärissä käsissä. Todella selkeän todistuksen tilanteesta sai lukemalla Keskisuomalaisesta 9.6. sinänsä asialliset selostukset ”Kadunvarsilla pysäköinti kallistuu” ja ”Uusi kerrostalo hotelli Miltonin viereen”.

Pysäköinnin kallistuminen oli hyvin taitavasti painettu lihavin ja suurin kirjaimin. Uskonpa jo tämänhetkistä tilannetta kauhistelevien ihmisten reagoineen, että ei ihmeessä. Juuri päinvastoinhan pitäisi toimia, siis alentaa hintoja ja luoda ydinkeskustaan lisää lyhytaikaisia, maksuttomia pysäköintipaikkoja. Se olisi eräs keino keskustan elävöittämisessä.

Kaupunkirakennelautakunta on ensimmäisen temppelin harjalla, kun se saa pöydälleen ehdotuksen, että koko keskusta-alueella siirrytään kalliimman pysäköinnin ykkösvyöhykkeeseen. Odotan mielenkiinnolla, ottavatko päättäjät heille kuuluvan asian vakavasti näppeihinsä vai hyväksyvätkö ehdotukset tilanteeseen syventymättä. Näin on viime vuosina käynyt jo aivan liian monta kertaa.

Lehtiartikkelissa todetaan, että kaupunki pyrkii pysäköintimaksujen korotuksilla ohjaamaan ihmisiä pysäköintilaitoksiin. Aivan ilmeistä on, että perimmäisenä tavoitteena on Kirkkopuiston pysäköintilaitos. Olen sen havainnut jo useista yhteydenotoista, joissa minulle ”virmojen miehiksi” esittäytyneet ovat selostaneet asiassa etenemistä.

Mitä ilmeisimmin tavoitteena on jatkaa tuon laitoksen suunnittelua hiljaisena kesäaikana salaa kaupunkilaisilta ja tuoda se myöhemmin esille tilanteessa, jossa päättäjät asetetaan ”joko–tahi”-tilanteeseen. Tämähän on ollut menettelytapa jo aivan liian pitkään.

Selvitys Miltonin tontin lisärakentamisesta on sinänsä ihan asiallinen toimenpide. Lehtiartikkelissa paljastui kuitenkin väärä asetelma vastuusta kaupunkisuunnittelussa. Siinähän todettiin, että ”kaupungin rooli kilpailussa on olla mukana kilpailutöiden arvioinnissa” ja ”voittajaehdotus on pohjana asemakaavamuutokselle”.

Kaupungin rooli tällaisissa merkittävissä kaupunkisuunnittelun ratkaisuissa tulee olla selvityksen johtajan rooli. Kaupungin tulee tietää alueen kokonaisratkaisu, ennen kuin se tällaisiin yksittäisiin hankkeisiin ”peesaajana” osallistuu. En ihmettele, että laaja-alaista kiinteistösijoittamista harrastavan yhtiön edustaja pitää kohdetta mielenkiintoisena ja vertaa sitä Valtiontalon kulmauksen hankkeisiin. Minua kuitenkin jäljet ja koko nykyinen vastuuasetelma pelottavat.

Selvyyden vuoksi on pakko todeta, että olen urallani ollut mukana satojen hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asetelman julkisen vallan ja yksityisten välillä tulee olla selkeä ja rehti. Kaupunki päättää kaupunkisuunnitelusta ja yksityiset toimivat sen mukaisesti, eikä päinvastoin. Tilanne Jyväskylässä on kääntynyt ”päälaelleen”.

Olen tietoisesti laatinut tekstini siten, että kaupungin johto ja päättäjät todella havahtuisivat huomaamaan vastuunsa kaupunkisuunnittelussa. Jyväskylän keskusta-alueelle pitäisi välittömästi käynnistää kokonaisselvitys lisärakentamisesta, ennen kuin yksittäisillä hankkeilla pilataan hyvän kaupunkisuunnittelun vaihtoehdot.

Ahti Vielma

Jyväskylä