Jyväskylän kummalliset liikennejärjestelyt

Jyväskylän keskustan ulkopuolella on muutamia liikenteellisesti käsittämättömiä paikkoja.

Vaikka autoja ei olekaan suurkaupungin veroisesti, niin tietyissä kohdissa on aikaansaatu sellaisia tulppia, että liikenne ei vain kulje.

Otetaanpa esimerkiksi Kankaankadun ja Lohikoskentien risteys. Kankaankadulta Taulumäelle käännyttäessä ei jonosta ehdi läpi kuin kolme-neljä autoa, koska pitää väistää suoraan tulevia.

Oikealle kääntyviä taas seisotetaan samoilla punaisilla, vaikka vihreällä nuolella voitaisiin tyhjentää koko jono silloin kun Laukaan suunnasta käännytään vasempaan. Tähän kohtaan saadaan ihan oikea iltapäiväruuhka todella helposti.

Entäs sitten, kun haluat kääntyä Taulumäen suunnasta oikealle? Oikeanpuoleinen autojono seisoo erittäin pitkälle, koska pitää odotella Kankaankatua ylittävä kevyt liikenne.

Tämä pyöräilijöiden päälle ajattaminen on todella vaarallista, koska takaoikealle ei vain isosta autosta näe mitään.

Samaan aikaan toinen Lohikoskentien kaistoista on risteyksessä tyhjä ja tehdään turhia kaistanvaihtoja risteysalueella.

Samalta seudulta kolmas ongelma: Rajakadun vieressä Taulumäeltä alaspäin kulkeva pyörätie. Tämä hyvin hiekoitettu väylä kulkee bussipysäkin läpi, johtaa Aatoksenkadun yli ja jatkuu varsin kovavauhtisena koko Ammattikorkeakoulun pääkampusalueen kohdalla.

Tutkin opinnäytetyössäni v. 2012 JAMK:n pääkampusalueen liikennejärjestelyjä ja samat havaitut ongelmat ovat edelleen olemassa. Ainoa parannus järjestelyissä on ollut kirkon ilmoitustaulun poistaminen Aatoksenkadun risteyksestä.

Kaupungin virkamiehiä ei ole kiinnostanut ottaa kantaa kaavamääräysten vastaisiin ja pyöräilijöiden kannalta vaarallisiin liittymiin JAMK:n piha-alueelta pensasaidan aukoista. Asiasta on kyllä muistutettu! Lisää valitusta: surullisen kuuluisa turmaristeys Heikinkadulta Vapaudenkadulle vasempaan käännyttäessä.

Risteyksen vihreät valot ovat niin lyhyet, että odoteltaessa joskus runsastakin kadunylittäjälaumaa, ovat valot jo vaihtuneet ja muutama auto tukkii edelleen risteyksen. Voisikohan tässä olla myös säädön paikka?

Yksi asia vielä kummastuttaa. Kuinka kauan tienpitäjäosapuoli aikoo rikkoa Tieliikenneasetusta käyttämällä jo 23 vuotta sitten laittomaksi muuttuneita pysäkkimerkkejä?

Ongelma on se, että liikennemerkeillä 531 ja 532 merkityltä pysäkiltä lähtevää bussia on enintään 60 km/h alueella väistettävä. Entäs sitten, kun pysäkkimerkki on vanha ja laiton? Vanhan lain mukaisia merkkejä kun sai asetuksen mukaan käyttää vain vuoden 1995 loppuun.

Kuka maksaa, jos ei väistäkään ja pelti kolisee? Entäs saako sellaiselle ”pysäkille” pysäköidä?

Tällaisia vanhentuneita merkkejä löytyy useista paikoista kaupungin alueelta ja ympäri Suomea isojen ja pienten teiden varsilta. Onkohan minulta jäänyt joku salliva poikkeussääntö huomaamatta?

Pekka Louniala

logistiikkainsinööri (YAMK)

Jyväskylä