Jyväskylän perusterveydenhuolto rapistuu

Olen samaa mieltä Niina Salokanteleen kanssa (KSML 26.2.), että vanhusten terveydenhoidon lääkärityö Jyväskylässä on aliresursoitu. Meillä perusterveydenhuollon lääkäritilanne on nilkuttanut vuosia.

On kirjoitettu ja huhuiltu lääkäreiden tyytymättömyydestä johtojärjestelmään, ja osan kerrotaan äänestäneen jaloillaan. Moni muistaa vielä surullisen tapaus ”Kukan”, jossa poliitikot puuttuivat substanssiin, ja perusterveydenhuollon johtamisen kaaos alkoi.

Perusturvalautakunta on yrittänyt vahvistaa ja parantaa lääkäreiden tilannetta järjestämällä Tikkakoskelle, Säynätsaloon ja Korpilahdelle palvelut ns. käänteisen kilpailutuksen avulla. Potilaat ovat antaneet kiitosta toimivista palveluista. Koska palvelutarve kasvaa, se ei kuitenkaan ole näkynyt vapautuneina lääkäriresursseina Jyväskylän omissa palveluissa.

Lautakunta päätti osallistua valinnanvapauskokeiluun, ja sen avulla arvioitiin vapautuvat useamman lääkärin työpanos, kun osa perusterveydenhuollosta hoidettaisiin muiden palvelutuottajien toimesta. Tämän vaikutus ei ollut merkittävä. Kokeilussa noin 6000 asukasta on vaihtanut yksityiselle palveluntuottajalle tarkoittaen noin 3–4:n lääkärin työpanosta.

Sosiaalitoimeen ja varhaiskasvatukseen on perustettu kymmeniä virkoja tai toimia, osin siksi, että siellä on paljon lakisääteistä toimintaa. Varhaiskasvatukseen ja lapsiin ja nuoriin tehty kymmenien virkojen merkittävä panostus oli poliittinen päätös. Lääkärien virkoja ei ole perustettu tarpeen mukaan, ja jos puhutaan hoitajamitoituksesta, lakiin tarvittaisiin myös lääkärimitoitus.

Lautakunnan tekemisiä on rajoittanut nilkuttava sote-uudistus, ja sen jälkeinen kuntien valtionosuuden määräytyminen. Suomeksi: jos sote hoidetaan ennen lain voimaantuloa pienellä rahalla, se tarkoittaa kaupungille suurempaa valtionosuutta lain voimaantulon jälkeen. Näin konsernijohto on ohjannut lautakuntaa tekemään niukkasbudjetti niiltä osin kuin on mahdollista. Perusterveydenhuollon kohdalla punakynä on heilunut.

Koska sote-uudistus tökkii, Jyväskylän pitää perustaa perusterveydenhuoltoon heti noin 20 uutta lääkärin virkaa sekä uudistaa lääkäreiden johtamisjärjestelmä. Perusterveydenhuolto tarvitsee karismaattisen lääkärijohtajan. Palkan kanssa ei kannata pelleillä, koska hyvä johto maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Mauno Vanhala,

professori (emeritus)

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä