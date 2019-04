Jyväskylän pulmalliset nopeudet

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on pähkäillyt keskustan aluenopeusrajoituksen alentamista 30 km/h:iin. Lautakunta ei ole ollut yksimielinen eikä päätöstä ole syntynyt. Keskisuomalaisesta on saanut lukea niin alentamista kannattavien kuin vastustavien kirjoituksia.

Käyn Jyväskylän keskustassa lähes viikoittain autollani, joten minullakin on kanta keskustan nopeusrajoituksen alentamiseen. Se perustuu pitkälti omiin kokemuksiin nopeusrajoituksien vaikutuksista meidän jokaisen liikennekäyttäytymiseen liikkuessamme erilaisissa liikenneympäristöissä.

Noudatammeko tiukasti kaduille ja teille määrättyjä nopeusrajoituksia vai emme? Jokainen autoilija on varmasti syyllistynyt ylinopeuteen, ja mitä alhaisempi nopeusrajoitus on, sitä vaikeampi sitä on noudattaa nykyisillä ajoneuvoilla.

Kiinnostaisi tietää, kuinka moni 30 km/h:n rajoitusta kannattava on käyttänyt kyseistä ajonopeutta autoa kuljettaessaan. Mikäli voi rehellisesti tunnustaa niin ajaneensa, kysyn, onko se tapahtunut ilman jatkuvaa nopeusmittariin katsomista ja onko aikaa jäänyt jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennekäyttäytymisen seuraamiseen taajamissa.

Jokaisen on tietenkin noudatettava olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta tiellä liikkuessaan. Jos kaikki tiellä liikkujat muistaisivat tuon tärkeän velvollisuuden, uskon, että liikennevahingot vähenevät.

Nopeusrajoituksilla on varmasti vaikutusta liikennevahinkojen määrään, mutta terve maalaisjärki on syytä pitää mielessä rajoituksien alentamisessa. Ja kun jokainen päättäjä miettii tykönään, noudattaako itse Jyväskylän keskustassa autoillessaan nykyisiä nopeusrajoituksia ja vielä niitä alempia. Mietinnän tuloksen perusteella on helppo tehdä joko kielteinen tai myönteinen äänestyspäätös niin lautakunnassa kuin valtuustossa.

Aimo Asikaisen mielipide (KSML 29.3.) oli erittäin hyvä ja perustui Asikaisen pitkään kokemukseen poliisityössä. Toivottavasti se saa kannatusta kaupunkirakennelautakunnassa.

Arvo Tammela

ylikonstaapeli, eläkkeellä

Laukaa