Jyväskylän vesimaksuihin on saatava alennus

Jyväskylän kaupungin omistama vesihuollosta vastaava yhtiö Jyväskylän Energia Oy komeilee jälleen yhteisöveron maksajana viidennellä sijalla Keski-Suomessa. Lähes kaksi miljoonaa euroa yhtiö maksaa meiltä kaupunkilaisilta keräämäänsä voittoa yhteisöverona valtiolle.

Tämä on yhtiön hallintoon kaupungin poliittisesti valitsemilta henkilöiltä aika pöyristyttävää taloudenhoitoa. Me maksamme arvonlisäveron lisäksi vesi- ja jätevesimaksuissa valtiolle vielä yhteisöveroa aivan tarpeettomasti. Tähän talkooseen Viitasaari on tervetullut osallistumaan.

Ymmärrän, että normaalin osakeyhtiön pitää pyrkiä taloudellisesti voitolliseen tulokseen, mutta kyseessähän on kuitenkin kaupungin asukkailleen vesi- ja lämpöhuoltopalveluita tuottamaan perustettu yhtiö. Tällaisen yhtiön ei tarvitse pyrkiä kuin nollatulokseen, jolloin yhteisöveroa ei mene. Miksi yhtiö ei ole alentanut maamme korkeimpiin lukeutuvia vesi- ja jätevesimaksuja siten, että voittoa ei synny?

Tänä syksynä olemme saaneet maksettavaksi hulevesimaksut. Kaupunki kertoi niistä päättäessään Jyväskylän Energia Oy:n perineen hulevesistä johtuneet kulut jätevesimaksuissa.

Milloin jätevesimaksuja alennetaan nyt, kun kaupunki maksaa keräämillään hulevesimaksuilla Jyväskylän Energialle hulevesihuollon kustannukset? Menevätkö hulevesimaksut oikeasti hulevesijärjestelmän kuluihin, vai jääkö rahaa kaupungin kassaan?

Lisäksi maksamme Jyväskylän Enegian kautta nimellisen velan korkona eli piiloverona kaupungille n. 8 miljoonaa euroa. Pitäisikö kaupungille maksettavaa korkoa nostaa vai vesilaskutusta keventää, jotta maksumme jäisivät edes kotikaupunkiin?

Näihin kysymyksiin odotan kaupunginvaltuutetuilta ja etenkin JE:n hallituksen puheenjohtaja Jari Blomilta vastauksia. Asumiskulujen korkeana pitäminen erinäisillä maksuilla ja piiloveroilla ei ole oikeudenmukaista veropolitiikkaa.

Jorma Kemiläinen

Jyväskylä