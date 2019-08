Kävely- kadulla kerjätään, nukkuvatko päättäjät?

Ennen Jyväskylässä oli kylttejä ”kerjääminen ja kaupustelu kielletty”. Julkisilla paikoillakaan toimintaa ei pidetty suotavana. Se oli silloin se.

Jatkuuko kävelykadulla tällainen toiminta ensi kesänä? Kävelykatu on kaupungin omistamaa tilaa ja sillä on oikeus päättää kuinka aluetta käytetään. Näin on kaupungin katupäällikkö kertonut julkisuudessa. Tämä oikeus ei ilmeisesti koske kyseistä toimintaa?

Jyväskylä on tarkka esimerkiksi ravintoloiden terassien luvista, valvoohan niitä mm. katupäällikkö, rakennusvalvonta ja kaupunkirakennelautakunta. Samalla kaupungin päättäjien hellimällä kävelykadulla on meno kuin marokkolaisella torilla. Kauppaliikkeet ja kaupunkilaiset ovat asiasta huolissaan. Ovatko kunnantalon päättäjät hereillä?

Nyt mm. pörssiyhtiöt Elisa ja Fortum, Greenpeace, Amnesty ja romanialaiset kerjäläiset ovat muuttaneet Jyväskylän hienoksi mainitun kävelykadun rauhattomaksi kauppapaikaksi. Rinta rinnan kysellään kuulumisia ja myydään palveluja ja maailmanparannusta. Romanialaiset eivät tosin tuppaudu aivan iholle.

Toivotaan siis, että järki voittaa myyjien piirissä ja ansaintalogiikkaa tarkennetaan suhteessa imagoon. Maanomistajan toimenpiteitä myös odotellaan.

Kansansanonta ”kohtuus kaikessa” ohjaa suomalaisten toimintaa ja asenteita. Joku sanoi myös ”mene Seppään, voit kulkea rauhassa”.