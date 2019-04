Käydään yhdessä taistoon mobiilin ylivaltaa vastaan

On paljon suomalaisia, joilla ei ole edes nettiyhteyttä.

Sitten on paljon meikäläisiä eläkemummoja, jotka hoidamme sujuvasti läppärillä pankki-, vakuutus- ja veroasiat. Avainlukukorttia käyttämällä.

Syyskuuhun mennessä pankit pyrkivät kokonaan eroon avainlukukorteista vedoten turvallisuuteen.

Enää ei voisi hoitaa näitä päivittäisiä asioita läppärillä. Näen asiassa paljon huonoja puolia.

Puhelin voi tipahtaa tai mennä rikki, akku voi olla lopussa tai puhelin voidaan varastaa paljon todennäköisemmin kuin painavampi läppäri. Lisäksi puhelimen ruutu on paljon pienempi, joten lukeminen ja kirjoittaminen on hankalampaa.

Tabletti on myös mobiili, mutta emme me kaikki pidä tabletinkaan käytöstä. Suomi.fi-sivustolle on siirretty yhä enemmän kansalaisten tiedotuksia.

Se toimii nyt vielä myös avainlukukortilla. Jatkossakin “jonkin aikaa”. Entäs sitten? Suljetaanko me mobiilia käyttämättömät kokonaan yhteiskunna ulkopuolelle?

Eikö olisi aika valaista nuoria ja näppäriä it-ihmisiä maamme todellisesta mobiilitilanteesta?

Tai valtio saisi hankkia jokaiselle älypuhelimen ja liittymän sekä jonkun söpön mikrotukihenkilön, joka olisi hälytysnapilla käytettävissä!

Tuula Rantatupa

Tikkakoski, Jyväskylä