Käynnissä on koko Suomen yhteiskunnan laillinen ryöstö

Päättäjämme ovat viime vuosikymmeninä mahdollistaneet liiketalouden oppien mukaisen markkinaehtoisuuden lähes kaikkeen yhteiskunnan toimintaan. Vain peruskoulu on ollut tältä suojattuna, koska peruskoulun rakentajamme säätivät aikoinaan markkinaehtoisuuden suojasta perusopetuslain 7 §:ssä: ”Opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.”

Lapsiasiavaltuutettuna olen vaatinut, että muun muassa päiväkodit tuotaisiin tämän saman suojan piiriin. Yksityistä toimintaa voi olla, mutta sen on toimittava samojen pelisääntöjen mukaan kuin julkinen. Eikä taloudellisen voiton tavoittelua sallittaisi, kuten ei koulussakaan.

Luemme uutisia, kuinka yksityisistä päiväkodeista lapsia käännytetään pois esimerkiksi sosiaalisen taustan takia. Tämän päättäjämme sallivat päätöksillään eduskunnassa ja kunnissa. Ministerit reagoivat, kun otsikot käyvät poliittisesti ikäviksi. Eivät hetkeäkään aiemmin. Näin käy niin lastensuojelun kuin ikäihmisten hoivapalveluiden osalta.

Taustalla on valvonnan tietoinen heikkous. Hallitus on voimistanut omavalvontaa ja samalla valtion valvontavoimavarat on pidetty olemattomina. Ihmisiltä itseltään, kuten lapsilta ja vanhuksilta tai heidän omaisiltaan, ei tosissaan kysytä kokemuksia.

Samaan aikaan poliittinen ohjaus on voimistunut. Valvontaviranomaisia vaiennetaan. Tämän huomaaminen on ollut uskomatonta. Ja toisaalta markkinaehtoisuuden kannattajat ovat hiljalleen virkajohdossakin.

Suomessa on käynnissä yhteiskuntamme laillinen ryöstö. Se on laillista, koska poliittinen toimija sen sallii. Vika ei ole yritysten. Niiden logiikka on omistajien intressi ja liikevoiton maksimointi.

Tämä kehitys on käynnissä kaikilla hallinnon aloilla taksien ja kuljetusten kilpailuttamisesta asuntopolitiikkaan, varhaiskasvatuksesta lastensuojeluun ja vanhusten hoivaan.

Kyseessä on vuosittainen kymmenien tuhansien miljoonien potti. Yksistään varhaiskasvatuksen toimialan liikevaihto on useita miljardeja euroja vuodessa. Lastensuojelun välittömät kustannukset ovat vuosittain yli miljardin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ylijohtaja Hannu Rossilahti on ollut niitä harvoja, jotka ovat julkisesti haastaneet ”uusliberalistisen asuntopolitiikan”. Asuntotuotannossa on tietoisesti siirrytty tuotannon tuesta asumistukeen. Julkisen vallan harjoittama aktiivinen ja yhteiskuntaa eteenpäin vievä asuntopolitiikka on kadonnut. Hinnat nousevat ja kansa köyhtyy omistuksen keskittyessä.

Viimeisimpänä hallitus on avaamassa neuvolat asiakassetelille. Ahneus on jälleen huipussaan, eikä mikään voima näytä tätäkään estävän. Vika ei ole yritysten, vaan yksiselitteisesti päättäjien, jotka tämän ovat sallimassa.

Ministeri Annika Saarikko on todennut, etteivät maakunnat ota neuvoloiden asiakasseteleitä käyttöön. Miksi ihmeessä niistä sitten säädetään?

Suomi on myynnissä pala palalta. Tästä myynnistä maksamme vielä korkean hinnan. Olemme kaikki vastuussa meneillään olevasta kehityksestä, jos annamme tämän jatkua.

Tuomas Kurttila

kansanedustajaehdokas (sd.)

Jyväskylä