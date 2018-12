Käytös siirtyy aikuiselta lapselle

Vanhempien tai yleisestikin aikuisten käyttäytyminen vaikuttaa lapsiin ja nuoriin hyvällä tai huonolla tavalla, mutta yleensä huono käyttäytyminen ”tarttuu” nuoriin helpommin.

Aikuiset eivät ehkä itse edes huomaa, että käyttäytyvät huonosti, ja sitten lapset ottavat opiksi.

Lapset pitävät jo aika nuoressa iässä vanhempiaan tai muita läheisiä roolimalleinaan, ja tämä voi johtua siitä, että lapset haluaisivat olla kuin he.

Mielestäni aikuisten ja varsinkin vanhempien pitäisi kiinnittää huomiota siihen, mitä sanovat ja tekevät lasten nähden.

Lapset ja etenkin nuoret saattavat saada vanhemmiltaan sellaisen kuvan, että esimerkiksi alkoholin juominen on niin sanotusti okei, eli he saattavat jopa oppia vanhemmiltaan alkoholin juonnin tai muiden päihteiden käytön ala- tai täysi-ikäisenä.

Myös se, että vanhemmat eivät laadi kotiintuloaikoja tai muita sääntöjä kotona ja muualla, voi saada nuoret miettimään, että vanhemmat eivät vain välitä.

Mielestäni aikuisten pitäisi miettiä, mitä antavat lastensa nähdä tai kuulla. Jos kotona menee huonommin, vanhemmat riitelevät tai jopa tappelevat, lapset saavat vaikutteita siitä ja luulevat, että väkivaltaa ja voimasanoja saa käyttää milloin vain.

Kun lapset ajattelevat, että vanhemmat eivät tee mitään väärin, se saa heidät ajattelemaan, että kaikki mitä kotona tapahtuu, on oikein.

En tarkoita nyt perheitä, joilla menee taloudellisesti huonommin. Myös vaikka kuinka rikkaat ihmiset voivat olla huonoja esimerkkejä lapsilleen.

Esimerkiksi jos annat aina lapsillesi mitä vain he haluavat, lapset voivat saada sellaisen kuvan, että onnea saa ostamalla.

Totta on, että voi ostaa lipun vaikka ulkomaille ja pitää sillä tavoin hauskaa. Kuitenkin ihmiset, jotka ovat ehkä rikkaita ja lellittyjä, haluavat kaiken, jolloin he eivät välttämättä ymmärrä, että rakkautta ei voi ostaa.

Raha saa jotkut ihmiset ajattelemaan, että he ovat jotenkin parempia ja tärkeämpiä kuin muut.Ihmiset, joita nyt tarkoitan, eivät ehkä ymmärrä tasa-arvoa ja luulevat, että se mitä pankkitilillä on, olisi asemasi maapallolla. ltsekkyyskin on monesti vanhempien aiheuttamaa.

Haluan tässä sanoa, että lapset pitävät monesti vanhempiaan täydellisinä ja haluavat olla kuin he, joten lapset myös käyttäytyvät kuin vanhemmat tai ainakin haluaisivat tehdä niin.

Siis mieti, mitä sanot tai teet nuorempien kuullen ja nähden, ellet halua, että lapsista tulee samanlaisia kuin sinä itse.

Olen myös aika varma, että kukaan ei haluaisi lapsen tekevän samoja virheitä kuin mitä itse on tehnyt.

Vilma Järvi

Mankolan yhtenäiskoulu 8D

Jyväskylä