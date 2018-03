Köyhyyden vähentäminen vaatii myös rahaa

Hallitus on sopeuttanut taloutta leikkaamalla pienituloisimmilta. Kelan peruspäiväraha, takuueläke ja vammaisetuudet on jäädytetty ja 2016 etuuksiin tehtiin suoria leikkauksia. Pienituloisimpien lääke- ja matkakorvauksia sekä asumistukea on leikattu ja terveydenhuollon ja sairaanhoidon asiakasmaksuja korotettu.

Suomen sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö Soste osoitti selvityksessään (14.2. 2018), että tuloerot ovat istuvan hallituksen aikana kääntyneet kasvuun. Työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat ovat kärsineet harjoitetusta politiikasta eniten.

Jos eriarvoisuuden kasvua halutaan torjua, ei ole kestävää harjoittaa politiikkaa, jossa pienituloiset kotitaloudet ovat suurimpia häviäjiä.

Köyhimmiltä leikkaaminen onkin arvovalinta: samaan aikaan talouden liikkumavara on käytetty hyvätuloisten veronkevennyksiin. Leikkausten hinta on myös yhteiskunnalle kallis: kun perusturva ei riitä elämiseen, köyhyys syvenee ja syrjäytettyjen määrä kasvaa.

Sekin oli arvovalinta, ettei hallitus tarttunut eriarvoisuuden torjuntaan jo hallitusohjelmaa tehdessään. “Ensin päätetään ja vasta sitten arvioidaan vaikutukset”, oli pääministerin vastaus vaikutusarviointeja vaatineille 85 suomalaiselle professorille hallituskauden alussa (HS 11.6. 2015).

Vasta kohdattuaan kritiikkiä eriarvoistavasta politiikastaan pääministeri asetti työryhmän valmistelemaan ehdotuksia eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Hallitus asetti työryhmänsä mahdottomaan tilanteeseen, sillä sen piti etsiä ratkaisuja, jotka eivät maksa mitään. Perusturvaan puhkottuja reikiä ei kuitenkaan paikata ilman rahaa.

Professori Juho Saaren työryhmä esittää muun muassa perusturvan minimitason etuuksien yhdistämistä. Se on hyvä alku, sillä sosiaaliturvan selkeyttäminen vähentää väliinputoajien määrää ja on askel kohti Vihreiden ajamaa perustuloa, joka nostaa ihmisiä työhön ja osallisuuteen.

Köyhyyden vähentäminen edellyttää kuitenkin rahaa: perusturvan leikkausten perumista ja tason merkityksellistä nostamista.

Työryhmä esittää myös siirtymistä asteittain 5-vuotiaille maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Kannatamme ajatusta, mutta ensin pitää huolehtia perusasioista.

Työttömien lasten subjektiivisen kokopäiväisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen, ryhmäkokojen pienentäminen ja henkilöstömitoituksen kasvattaminen olisivat tehokasta eriarvoisuuden ehkäisyä.

Vihreiden vaihtoehtobudjetissa esitetään konkreettisia toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi – muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen yhteinen maksukatto sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen korotus.

Laajentaisimme myös perustulokokeilun silpputyötä tekeviin, jotta saisimme aineksia sosiaaliturvajärjestelmän päivittämiseen työn muutokseen vastaavaksi.

Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, että mikään raha ei riitä, jos koulutuksen eriarvoisuus vie meidät takaisin lasten luokkayhteiskuntaan.

Touko Aalto

puheenjohtaja

Outi Alanko-Kahiluoto

kansanedustaja

eduskunnan Köyhyysryhmän pj.

Maria Ohisalo

varapuheenjohtaja

köyhyystutkija

Vihreät