Köyhyyttä hoidetaan leipäjonoilla

Heti itsenäisyyspäivän jälkeen 7.12. eduskunnan kyselytunnilla kansanedustajat kysyivät vapaasti askarruttavista asioista. Kun kansanedustaja Sami Savio (ps.) otti kantaa leipäjonoihin ja pienituloisten leikkauksiin, salissa nousi häly. ”Se on häpeää Suomen 100-vuotisjuhlavuonna.”

Ministerit Sipilä ja Orpo katsoivat ihmeissään toisiinsa. Orpon vastaus oli tyrmäävä: ”Valtion tilanne on sellainen, että ne pakko tehdä. Meidän on saatava työllisyys nousuun, silloin on varaa heikommassa asemassa olevillekin.”

Eriarvoisuus Suomessa on yli 20 vuodessa kasvanut voimakkaasti. Leipäjonoilla hoidetaan köyhyyttä. Ns. 1990-luvun lama vaikuttaa vieläkin voimakkaasti, varsinkin silloin vaikeuksiin joutuneiden ihmisten ja heidän perheidensä elämään.

Köyhien tilannetta on vaikeuttanut myös se, että pakolliset menot kuten vuokrat ovat nousseet koko ajan. Asumis-, toimeentulo- ja työmarkkinatuki ei kata vuokrakulujen jatkuvaa nousua, sanoo köyhyystutkija, professori Juho Saari. Olisikin syytä tehdä selvitys 1990-luvun laman syistä ja seurauksista. Ne ajat eivät ole unohtuneet.

Presidenttivaalien lähestyessä tulee pakostakin miettineeksi menneisyyttä ja maamme arvojohtajia. Kekkosta kyllä on ikävä, kuulen monen sanovan. Koivisto, Ahtisaari, Halonen ja istuva Niinistö ovat arvojohtajia, jotka antoivat Suomen luisua EU- elittiin ja rahapolitiikkaan, joka siirtää tuloja.

Esimerkiksi työeläkejärjestelmän ”finanssoituminen” on ollut hämmästyttävän nopea ja perusteellinen muutos. Se on tapahtunut 20 vuoden aikana. Ne ovat juuri niitä vuosia, jolloin eläke-etuuksia on historiallisen systemaattisesti heikennetty, eikä sattumalta.

Pitääkin kysyä, kuinka uskottavaa on perustella eläkevarojen tuottojen kasvattamisella varautumista tuleviin eläkkeisiin, kun samalla vältetään kohentamasta nykyeläkkeitä.

”Suomalaiset kokevat poikkeuksellisen vahvasti, että enää ei olla samassa veneessä,” sanoo professori Saari. Hän on puheenjohtaja työryhmässä, jonka Sipilä perusti eriarvoistumisen pysäyttämiseksi.

Anja Koivistoinen

Rahattomat ry