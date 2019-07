Kaataisiko kymmenen naisen auttaminen Suomen?

Pystyyn pykätyn hallituksen ensimmäinen kyselytunti oli masentavaa seurattavaa. Suurin oppositiopuolue, se kansallismielinen, piti huolen kyselytunnin kiihkoisasta hengestä. Ennakkoluulo ja pelko kymmenkuntaa hunnutettua naista kohtaan oli hurmos­henkistä, samaa fanaattisuutta kuin joidenkin susikammossa.

Uusi hallitus antoi odottaa humaaneja ja ennakkoluuloista vapaita otteita. Sekin näyttää kuitenkin pelkäävän noita hirviönaisia ja heidän lapsiaan. Vai pelkääkö sittenkin enemmän pelokkaiden ”Suomi ensin” -ihmisten arvostelua – kansallismielisten puheenjohtaja, kun puoluekokouksessaankin puhuu kurkunleikkaajista, joiden kotiintuomisen puolesta vallitsee lehdistössä jonkin sortin kiima.

En ole kiimaa havainnut, mutta olen kyllä pannut ilolla merkille tämän lehden päätoimittajan kirjoituksen apua tarvitsevien leiriläisten auttamiseksi.

Meitä opetetaan, kuinka yhteiskuntamme länsikristillisine arvoineen on vankka ja kestävä koto, jota ei hevin horjuteta. Tukenamme on aatteista vankin: Koti, oikea usko ja isänmaallisuus. Nyt kuitenkin yksitoista hentoa huntupäätä ovat tätä asetelmaa järkyttämässä.

Kukaan ei saisi edes ajatella mitään sen suuntaista, että noita vaarallisia naisia lapsineen autettaisin takaisin kotiin. ”Vapaaehtoisesti ovat lähteneet, pysykööt nyt siellä ihanneyhteiskunnassaan.” Näin yleviä aatoksia lausui kokoomuskansanedustaja.

Historialehdet havisevat. Ihanneyhteiskuntaansa kohti kyydittiin isänmaattomia joskus ja toivottiin heidän siellä myös pysyvän. Tuolloinkin vakaan, isänmaataan rakastavan kansan aatokset tiesivät parhaiten kansallismieliset.

Pelätäänkö terrorismia? On kohtuullista odottaa asioiden asettamista mittasuhteisiinsa. On todennäköistä, että tänäänkin joku menettää rumasti henkensä ruosteisen auton alle, ja on todennäköistä, että tänäkin kesänä joku alkuperäiseläjä ampuu joitain kanssaihmisiään hengiltä. Mutta ei ole todennäköistä, että huntupäinen rouva kävisi meidän kenenkään kimppuun nyt kesällä eikä tulevanakaan.

Pelätäänkö vieraita kulttuureja ja uskontoja? Jos pelkää kansallismielisyydessään vieraita vaikutteita, tuota usein tolkutettua monikulttuurisuutta, niin heikko on kulttuurinsa. Oppivelvollisuuden laajentamiselle ja koulutukseen ja kansansivistystyöhön panostamiselle sekä konserttisaleille olisi todellista tarvetta.

Meiltä on lähdetty sotimaan ja sankartöitä tekemään oikean uskon ja aatteen tukemana, mutta kotiin on voitu palata. On menty Balkanin vuorille taistelemaan turkkilaisia vääräuskoisia vastaan. On menty Saksaan sotaoppia saamaan perivihollisen varalta ja vähän siinä sivussa listitty omiammekin. Maailman paras soturi, suomalainen tietysti, niitti meille kaikille kunniaa Vietnamissa. On kierrelty SS-pataljoonan riveissä Venäjänmaalla ja Ukrainassa kitkemässä vieraslajeja alkuperäisten tieltä. Nuo urhot, joille patsaitakin on pystytelty, saivat palata kotiin.

Nyt Isis-leireiltä ei olisi palaamassa sotureita vaan, jos armo käy, naisia lapsineen. Kuitenkin hysteerinen pelko jo ennakkoon vapisuttaa vankkaa kansanedustajien kivitaloa.

On kohtuullista odottaa, että itseään humaaniksi kutsuva hallitus tekisi nyt jotain leireillä viruvien naisten ja lasten hyväksi – ei siksi, että he ovat suomalaisia, vaan siksi, että he ovat ihmisiä – eivät ehkä yhtä oikeilla arvoilla ja uskonnoilla varustettuja kuin me täällä omissa kesäkodeissamme, mutta kuitenkin.