Kaipola-UPM-keskustelu hyödyttää vain populisteja

Metsäyhtiö UPM:n ilmoitettua lakkauttavansa Kaipolan paperitehtaa keskustelu on käynyt kuumana.

Pääministeri Sanna Marin on ymmärrettävästi esittänyt pahoittelunsa asiasta ja jopa kyseenalaistanut sen, oliko juuri nyt tarpeellista sulkea kannattava tehdas.

Kannanotto herätti kovaa arvostelua Elinkeinoelämän keskusliitossa; toimitusjohtaja Jyri Häkämies koki pääministerin lausunnon syyttelevänä eikä alkuunkaan sovinnonhakuisena.

Soraääniä kuului myös Suomen yrittäjien toimitusjohtajalta ja niin ikään oppositiopuolue kokoomuksen Petteri Orpolta. Orpo syytti Kaipolan tehtaan sulkemisesta yksinomaan nykyisen hallituksen politiikkaa.

Vaikka kokoomuksen syytös oli sisältönsä puolesta luokaton, on täysin selvää, että UPM:n päätös tuli aivan kaikille – eikä vähiten tehtaan työntekijöille – mahdollisimman huonoon aikaan. Työllisuustilanne Suomessa sekä maamme kansainvälinen kilpailukyky on ollut herkkä aihe jo ennen vuoden 2020 koronakriisiä, joten on selvää, että keskustelu on osin kiivastakin.

Valitettavasti puolin ja toisin tuntuu unohtuneen se, että otsikoissa näkyvä riitely ei lämmitä ketään tulevaisuudestaan huolestunutta ihmistä.

Luonnollisesti poliitikot pelaavat politiikan säännöin, ottavat kantaa, haastavat ja toisaalta vastaavat esitettyihin syytöksiin. Asiakeskustelun kuitenkin jäädessä nopeasti taka-alalle moni kyllästyy koko alkuperäiseen aiheeseen ja vetäytyy pois keskustelusta tai lakkaa seuraamasta sitä jopa kokonaan.

Tästä ei hyödy SDP yhtään sen enempää kuin kokoomuskaan.

Molempien puolueiden kannattajakunta hurraa kyllä omilleen, ja vaikka kokoomus muutamien irtopisteiden keräämisen lomassa saisikin muutaman pettyneen duunarin jättämään demarit seuraavissa vaaleissa, eivät nämä todennäköisesti löydä uutta poliittista kotiaan kokoomuksen siniseltä teltalta.

Ainoa puolue, joka hyötyy demareiden ja kokoomuslaisten ”sun vika, sun moka ja mites toi edellinen vaalikausi”-tyyppisen keskustelun pinnalla pysymisestä on populistinen perussuomalaiset.

Perussuomalaisille kaksi keskenään riitelevää ”vanhaa valtapuoluetta” eli eliitin käsikassaraa ovat kuin sula hunaja Nalle Puhille. Se nimittäin sopii heidän välittämäänsä tarinaan arjen realiteeteista täysin irrallaan olevista ahneista poliitikoista, joita eivät loppujen lopuksi kiinnosta aidon kansan asiat yhtä paljon kuin poliittinen vääntäminen ja oman edun tavoittelu.

Populistien suosima ”me oikea kansa vastaan nuo muut” -narratiivi saa täten vain vahvistusta puhumattakaan siitä, että perussuomalaiset voivat taas julistaa olevansa se oikea työväenpuolue – tosin se ei oikeasti aja kokoomuksesta kovin eriävää talouspolitiikkaa.

Sen sijaan, että syöttäisimme kiekon suoraan populistien lapaan, voisimme mieluummin alkaa tosissaan puhumaan siitä, mitä konkreettisesti tulee tehdä seuraavaksi. Niin työttömien paperityöläisten kuin muutenkin Suomen talouden kannalta.

Perussuomalaiset eivät sitä ainakaan tee.