Kangasniemen kouluverkon puolesta

Kangasniemellä on vielä neljä kyläkoulua: Koittila, Vuojalahti, Äkry ja Otto Mannisen koulu Hokassa. Kirkonkylän alakoulun lisäksi ne luovat varhaiskasvatukselle ja peruskoulun alaluokille monipuolisen, turvallisen ja tarpeellisen vaihtoehdon tarjota opetusta koko kunnan lapsille.

Moni kirkonkylällä asuva on valinnut kyläkoulun lapselleen. Koulun valinta on kuntalaisen lakisääteinen oikeus. Jos vanhemmat haluavat lapsensa käyvän koulua, joka ei ole lähikoulu, he huolehtivat itse kuljetuksista, ei kunta.

Kyläkouluverkon purkaminen on koko kunnan asia. Riittävän kouluverkon ylläpitäminen turvaa kaikille lapsille tasapuolisen ja kohtuullisen pituisen koulumatkan. Kyläkouluja tarvitaan. Kangasniemen tämänhetkinen kouluverkko on toimiva ja sopiva ja jokaisella koululla on riittävästi lapsia.

Kouluverkko myös turvaa kunnan vetovoimaisuuden asukashankinnassa. Kuntien toiminnan nykyisessä muutosvaiheessa kannattaa säilyttää olemassa oleva kouluverkko, koska se viestii kunnan lapsiystävällisyydestä ja tahdosta panostaa myös haja-asutusalueen palveluihin.

Kunnan alueella syntyvyys on pienempi kuin kuolleisuus. Täten ainoa keino pitää palvelut yllä ja kunta elinvoimaisena on perheiden muutto kuntaan. Se, että kunta lakkauttaa kyläkoulut, viestii tänne muuttoa suunnitteleville negatiivisesta asenteesta muuttavia ja maaseutua kohtaan. Kyläkoulu on ennen kaikkea vaihtoehto kaupunkien ja kuntataajamien isoille kouluille.

Jotta kyläkoulujen osalta loppuisi jatkuva ”löysässä hirressä roikkuminen”, olisi asetettava selkeä oppilasraja, esimerkiksi jo aiemmin keskusteluissa ollut 16 oppilasta. Mikäli koulun oppilasmäärä kahtena peräkkäisenä syksynä jäisi rajan alle, lakkaisi koulu sitä seuraavana syksynä. Rajan alittumiseen asti kouluverkko on säilytettävä ennallaan. Oppilasraja on selkeä ja yksiselitteinen peruste, eivätkä koulujen lakkautukset tule yllättäen.

Pienen koulun pedagogiikasta ja yhdysluokkakoon huonoista vaikutuksista lapsen oppimiseen ja sosiaalisten suhteiden kehittymiseen ei ole näyttöä, päinvastoin. Opetussuunnitelman toteuttaminen onnistuu kyläkouluilla hyvin, sillä ne ovat luonnonläheisiä ja mahdollistavat monipuolisen opetuksen.

Kyläkoulun tai -koulujen lakkauttamisella on välittömät vaikutukset myös kirkonkylän kouluihin. Näistä vaikutuksista on oltava riittävä ja objektiivinen arviointi sekä etenkin riittävä ja puolueeton kustannusvaikutusten arviointi. Oppilasmäärän lisääntyminen suurentaa kirkolla ryhmäkokoja, vaikuttaa koulukyyteihin ja odotusaikoihin.

Kyläkoulujen lakkautuksilla ei valitettavasti ole saavutettu eikä saavuteta niitä säästöjä, mitä tavoitellaan. Tilanne voi kääntyä kunnan kannalta täysin päinvastaiseksi. Vaikka taloudellinen tilanne on hankala, ei lapsia pidä laittaa maksumiehiksi. Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa eikä suuria ratkaisuja pidä tehdä ennusteiden pohjalta.