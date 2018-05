Kankaan kulkuväylät pikaisesti kuntoon

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on käsitellyt Tourujokea koskevan Tourujoki 1 -asemakaavan kokouksessaan (KSML 15.5.). Asemakaavamuutos on palautettu valmisteltavaksi luontoarvojen sekä kustannusten vuoksi. Nämä argumentit kuulostavat perustelluilta. Tässä uudessa valmistelussa on hyvä huomioida myös Kankaalla asuvien sekä työskentelevien näkökulma.

Kankaan alueen kulkuväylät on saatava pikaisesti kuntoon! Rakennustyömaiden vuoksi alueella pöllyää hiekka ja väylät ovat kivistä kuhmuraisia. Paperitehtaankadun päällystäminen alkaa kesäkuussa, ja se on hieno asia!

Panostetaan toimiviin kevyen liikenteen väyliin! Sunnuntaikävelijätkin ovat löytäneet Kankaan alueen reitit, ja se on mahtavaa. Tehdään reiteistä sellaisia, että niistä voitaisiin nauttia.

Kantamme on, että kevyen liikenteen väylät elävöittävät keskustaa ja kaupunkia. Autottomien on helppo kulkea, kun verkostot ovat kunnossa. Yritetään hyvien väylien avulla saada palvelut lähelle ja palvelut kaikille.

Kankaan alueelle on suunnitelmissa rakentaa iso kaupunginosa tuhatpäisine asukasjoukkoineen sekä lisäksi merkittävä määrä yritystoimintaa. Luulemme, että tulemme aikanaan olemaan ihmeissään, jos kevyen liikkumisen väylät eivät ole kunnossa kaikille meille.

”Kaupunkien keskustoihin haalitaan lisää asukkaita, kevyttä liikennettä ja tapahtumia kaikkina vuodenaikoina” (Yle 22.5.). Tämä liikkumisen ja kohtaamisen murros on jo käynnissä ympäri Suomen. Olisi hienoa, jos olisimme tulevaisuuden tekijöitä Jyväskylässä; panostaisimme uusiin kulkuväyliin ja siihen, että keskustan elinvoima säilyisi. Jyväskylän keskustaan nousee uutta asutusta; kohtaamisen ja kokoontumisen tavat tulee säilyttää ja niitä kehittää.

Mutta päätetään ensi töiksi rakentaa se silta, se kaunis Tou­rujoen ylittävä Tuonelan silta. Siltahanke on hieno! Mennään sillalta yhdessä katsomaan jokinäkymiä, muistellaan menneitä ja edesmenneitä, vaalitaan historiaa.

Nyt heti päällystetään hiekasta pöllyävät tiet ja rakennetaan viheralueet, jotta asumiseen tarkoitetuilla alueilla olisi hyvä olla. Lisäksi jätetään Tourujoen luontopolku sille kuuluvaan rauhaansa. Se on upea paikka!

Piia Sairanen

pj., Kankaan asukasyhdistys ry.

Jyväskylä