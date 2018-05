Kankaan silta saatava heti

Jyväskylän Tourujoen ylittävä uusi, suunnitteilla oleva silta olisi erinomainen esimerkki onnistuneesta suunnittelusta ja kaupungin kehittämisestä. Tyylikäs, luontoa kunnioittava ja tarpeellinen.

Sillan yhteys hautausmaan kupeesta tasapainottaisi liikennettä muiden siltojen välimaastossa. Lisäksi sillalta tulee avautumaan kauniit näköalat Tourujoen laaksoon. Se palvelisi varsinkin ihmisiä, jotka eivät itse pääse kulkemaan luontopolulle.

Luonnonsuojelun näkökohdat on suunnittelussa huomioitu ja sankarihautojen läheisyyteen silta tuo suorastaan kunnioittavan elementin.

Kankaan alueelle tulee 5000 asukasta ja 2000 työpaikkaa. Kun tähän on lähdetty, niin virkamiesten ja poliitikkojen on vastattava huutoon sekä luotava toimivat yhteydet alueelle ja alueelta. Lisäksi silta tulee palvelemaan monipuolisesti muutakin liikennettä (Seppälä etc.). Silta kannattaa myös taloudellista syistä tehdä heti.

Kymmenen vuoden kuluttua hinta on kaksinkertainen. Kankaan yrityksille, asukkaille ja kaupunkilaisille Kankaanrannan silta on välttämätön, yhdistävä.

Vesa Valtonen

Jyväskylä