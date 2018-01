Kansalaisaloitteen rajaa ei tule nostaa

Professori Tuomas Ojanen pohti kansalaisaloitteilta vaaditun kannattajamäärän kasvattamista (KSML 9.1.). Tämä suunta olisi täysin väärä kansalaisaloitteen alkuperäisen tarkoituksen kannalta.

Jo tällä hetkellä vaadittu 50 000 allekirjoittajan raja on huomattavan korkea. Käytännössä aloitteen onnistuminen on vaatinut joko hyvin resurssoidun, laajan ja ammattimaisesti toimivan organisaation tai aiheen joka on herättänyt voimakasta keskustelua mediassa.

Tämä käytännössä rajaa kansalaisaloitemenettelyn käyttökelpoisuutta monien teemojen ja ryhmien osalta.

Vaikka vaadittavaa allekirjoitusmäärää laskettaisiin, ei aloitteita silti päätyisi eduskuntaan kohtuuttomia määriä. Loppusyksyyn 2017 mennessä 30 000 allekirjoituksen raja olisi tarkoittanut neljää käsittelyyn päässyttä aloitetta enemmän ja 20 000 allekirjoituksen raja 12 aloitetta enemmän.

Olen Ojasen kanssa samaa mieltä siitä että konkreettiset ja rajattuun teemaan keskittyvät kampanjat ja tempaukset vaikuttavat olevan yhä suuremman joukon mielestä perinteistä puoluepolitiikka houkuttelevampi tapa vaikuttaa.

Tämä voi olla modernin demokratian kannalta erittäin suuri mahdollisuus: Jatkokehitetään kansalaisaloitetta ja otetaan käyttöön kevyempi kansalaiskysymys.

Kuntatasolla voimme entistä laajemmin hyödyntää esimerkiksi osallistuvaa budjetointia ja kehittää entisestään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua palveluidensa ja asuinympäristöjensä kehittämiseen.

Arto Lampila

kaupunginvaltuutettu (pir.)

varapuheenjohtaja, Piraattipuolue

Jyväskylä