Kansanedustaja Riitta Mäkinen: Talous on nostettava jaloilleen

Kansanedustaja

Erikoisvaliokunnissa työskentelevät edustajat tekivät kevätkauden aikana pitkiä päiviä, etätyömahdollisuudesta huolimatta.

Talous- ja valtiovarainvaliokuntien läpi kulkivat lähes kaikki epidemiaan liittyvät päätökset niiden merkittävien talousvaikutusten takia. Valiokunnat ovat kokoontuneet myös heinäkuussa käsitellen Euroopan unionin monivuotista rahoituskehystä sekä euroalueen yhteistä elpymisvälinettä.

Suomi on pieni ja vientivetoinen kansantalous, jonka tavaraviennistä 60 % suuntautuu EU:n sisämarkkinoille. Tarvitsemme vahvaa elvytyspolitiikkaa.

Keskeisiä toimia ovat uutta työtä ja teollisuuden kilpailukykyä tukevat julkiset investoinnit, panostukset osaamiseen ja tutkimukseen, ihmisten hyvinvointiin sekä rakenteelliset uudistukset. Emme kuitenkaan pärjää ilman vahvaa vientikysyntää. Siksi myös EU:n sisämarkkinat on saatava jaloilleen.

Suomi kävi pääministeri Sanna Marinin johdolla poikkeuksellisen vaativat neuvottelut suuren valiokunnan asettamien ehtojen puitteissa. Niitä olivat lainapainotteisuuden lisääminen, avustusten vähentäminen, jäsenmaiden sitoutuminen oikeusvaltioperiaatteisiin, tukien kohdentuminen aidosti kilpailukykyä edistäviin toimiin koronan vaikutuksia korjaten sekä ilmastotoimet. Oli myös huolehdittava, etteivät Suomen kokonaisvastuut kasvaisi hallitsemattomasti.

Syntyneessä sovussa nämä ehdot täyttyvät. Avustusten määrä pieneni oleellisesti ja niiden saaminen on ehdollista. Jäsenmaan saama avustus voidaan enemmistön päätöksellä lakkauttaa ja periä takaisin, jollei elpymissuunnitelmaa noudateta. Tämä koskee myös Suomea, joten meilläkin on vaativa työ edessä.

Pääministerimme tiukasta vaatimuksesta jokaiselle maalle asetettiin enimmäisvastuuraja. Se tarkoittaa, ettei Suomi joudu kantamaan kokonaisvastuuta muiden maiden veloista, jos joku osansa laiminlyö.

Suomi lukeutuu EU-maiden nettomaksajiin. Kertomatta kuitenkin jää, että olemme yksi pienin sellainen. Maakohtainen rahoitus on ollut pitkään Suomelle tärkeä maksualennusten sijaan ja saimme puolen miljardin erillisen rahoituksen meille tärkeisiin kohteisiin.

Jäsenmaksupalautuksia saaneet maat ovat edelleen suurempia nettomaksajia kuin Suomi. On erikoista, että oppositio haukkuu strategiaa vääräksi, vaikka se ei suuressa valiokunnassa vaatinut lainkaan sen muuttamista. Tosiasiallisesti maksuosuutemme hieman laski.

Kuten tämän lehden pääkirjoitus oivallisesti totesi (KSML 22.7.), kokonaisuutta voidaan arvioida vasta myöhemmin. Suomella on nyt monia mahdollisuuksia vahvistaa asemiaan vientimaana EU:n sisämarkkinoilla ja sen ulkopuolella. Paljon riippuu siitä, kuinka hyvin onnistumme kehittämään teollisuuden kilpailukykyä, digitalisaatiota ja uutta työtä luovaa teknologiaa.

Yhtä kaikki EU:n tasolla ja kansallisesti keskustelua eurooppalaisen yhteistyöstä ja sen tulevaisuudesta on käytävä avoimesti, kuten pääministeri Marin on vaatinut.

Elpymisväline ei johda suoraan liittovaltioon eikä se monien muiden maiden tapaan ole Suomen tahtotila.

EU:n budjeteilla tai elpymisvälineellä ei kuitenkaan ratkaista EU-maiden ylivelkaantuneisuutta, hallinnon tehottomuutta tai harmaata taloutta. Ne ovat vakava ongelma, joihin on yhteisesti löydettävä ja vaadittava ratkaisuja, jottei velanotosta muodostu uutta normaalia.

Kesän kunniaksi hieman kevyempää tähän lopuksi. Koronan myötä suomalaiset huomasivat, kuinka upea matkailumaa Suomi on. Puhdas luonto ja rauha on soittanut, ettei hyvä elämä keskity vain kaupunkeihin.

Lapsiperheissä luontokohteet on löydetty ilahduttavalla tavalla. Kotimaan matkailun kehittämiselle onkin nyt hyvät edellytykset. Samalla on hyvä hetki pysähtyä asian äärelle ja avata laajempi keskustelu vaihtoehdoista parantaa harvaanasuttujen alueiden elinvoimaisuutta.

Etätyö on tullut jäädäkseen ja sitä on hyödynnettävä myös tulevaisuudessa. Ehkä yllättävänkin avauksen teki Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ajatuksellaan kaksoiskuntalaisuudesta. Täydellisen tyrmäyksen sijaan innovatiivisuudelle ja luovuudelle on nyt tarvetta.

Riitta Mäkinen

Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Keski-Suomesta.