Kansanedustajalla on oikeus EU-ehdokkuuteen

Olin ehdokkaana ensimmäisissä EU-vaaleissa vuonna 1996. Edellisenä vuonna olin tullut valituksi kansanedustajaksi kolmannelle kaudelle. Kukaan ei moittinut sitä, että pyrin istuvana kansanedustajana EU-parlamenttiin.

Tuon jälkeenkin jokaisissa EU-vaaleissa on ehdokkaana ollut ja valituiksi tullut lukuisia istuvia kansanedustajia kaikista isoista puolueistai. Eduskuntaan on noussut monta varaedustajaa.

Tänä keväänä eduskuntavaalit ja EU-vaalit ovat kuuden viikon välein.

Puolueet joutuivat valitsemaan parhaat EU-ehdokkaat etukäteen tietämättä, ketkä tulevat valituiksi kansanedustajiksi.

Huhtikuussa eduskuntaan ensimmäistä kertaa valituilla ei ole kansanedustajakokemusta.Sen sijaan toisen tai useamman kauden edustajilla on. Se on erittäin tärkeä etu mepin työhön lähtiessä.

Olisi hyvä, jos puolueet sopisivat, että jatkossa jokainen EU-ehdokkaaksi nimettävä sitoutuisi ottamaan paikan vastaan koko kaudeksi, jos tulee valituksi.

Aiemmin ongelmallisena on perustellusti pidetty sitä, että EU-parlamentista on muodostunut kotimaan politiikassa pitkään toimineiden eläkeikäisten poliitikkojen yhden kauden jäähdyttelypaikka. Se tuskin on kansan etu. Jokaisella vaalikelpoisella, myös kansanedustajalla, on perustuslaillinen oikeus olla ehdokkaana EU-vaaleissa.

Lopulta kansa vapaissa vaaleissa päättää, kenet se haluaa etujaan EU-parlamentissa ajamaan.

Toimi Kankaanniemi

Jyväskylä